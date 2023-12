Ima li Todorić šanse na izborima? Analitičari: “To je uspjelo jedino Berlusconiju. Ali, sjetite se Kolakušića”

Podijeli :

Nakon što je, osokoljen nekim sudskim odlukama koje mu idu u korist najavio politički angažman, osnivanje stranke i ulazak u izbornu utrku sljedeće godine, razvlašteni vlasnik Agrokora Ivica Todorić ovoga je tjedna kazao da mu je trenutni politički rejting između 7 i 9 posto.

Todorićev je tim, naime, u priopćenju za javnost poručio da je proveo više neovisnih istraživanja javnog mišljenja u Hrvatskoj i inozemstvu o rejtingu Todorića i političke stranke koja će početkom iduće godine biti osnovana pod njegovim vodstvom, a koje su “pokazale izvrstan rejting i Todorića osobno i njegove političke stranke u osnivanju”.

“Takvi rezultati jasno pokazuju da je građanima dosta Plenkovićeve korumpirane klike i žude za promjenama i novim licima na političkoj sceni”, poručio je Todorić.

Todorić računa na protestne glasove?

Budući da još nije osnovao stranku ni predstavio ljude koji će s njim (ili – za njim) ići na parlamentarne izbore – a neki procjenjuju da bi izbori mogli biti već na proljeće – moguće je da Ivica Todorić kasni za drugim akterima koji su već duboko u (pret)kampanji. Je li to nedostatak ili prednost te može li se bivši tajkun nametnuti biračima kao budući lider i “spasitelj” Hrvatske?

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić smatra da Todorić “ne kasni” s kampanjom ako računa na protestne glasove.

“Protestnih glasača uvijek ima i njihovi se glasovi raspoređuju ovisno o kontekstu u trenutku kada se izbori već događaju. Sjetite se da Mislav Kolakušić na europskim izborima nije imao ni stranku, a uspio je ući u Europski parlament, što je puno kompliciranije jer je cijela Hrvatska bila jedna izborna jedinica. Bazen protestnih glasova u Hrvatskoj iz dana u dan sve je veći pa me ne bi iznenadio ni eventualni uspjeh gospodina Todorića”, kazala nam je Mamić.

Nije presudna ni dužina trajanja kampanje, dodaje ona podsjećajući na svojedobne izborne uspjehe nekih stranaka nastalih neposredno uoči izbora.

“Sjetite se prvog Mosta pa Laburista ili OraH-a Mirele Holy. Svi su bili izborna iznenađenja, a nastali su neposredno pred izbore. Njima su najviše išli protestni glasovi, koji nisu glasovi neodlučnih, nego nezadovoljnih”, kazala je.

“Takvo što je jedino uspjelo Berlusconiju”

S druge strane, politički analitičar Žarko Puhovski smatra da su Todorićeve šanse na izborima zanemarive.

“On je jedan od tih koji su nasjeli na onu staru “mnogo zvanih, malo odabranih” i mislim da će se to pokazati na izborima. On se prvi puta namjeravao kandidirati još prije desetak godina pa su ga onda iz HDZ-a diskretno upozorili da duguje dosta poreza i da ne bi bilo dobro da ga stisnu time, pa je odsutao. A kasnije se javljao s nebuloznim pričama da će, kao čovjek koji se borio protiv Plenkovićevih manipulacija na štetu njega i Hrvatske, biti nekakav Robin Hud. Ali, on je još uvijek bliži onoj drugoj, a ne robinhudovskoj strani. Kada se prvi puta namjeravao kandidirati, izjavio je da će za njega glasati svi njegovi zaposlenici, a tada su blagajnice u Konzumu imale plaću 3.000 kuna. Taj imidž se ne može tako lako promijeniti”, kazao je Puhovski.

Todorić, kaže Puhovski, može sada dokazivati javnosti da su ga oštetili, ali u glavama ljudi on je netko tko je jako dugo bio “veliki gazda”.

“Ljudima je ostao u glavi i kao netko tko je opskrbljivao Hrvatsku – da se jako pristojno izrazim – ne uvijek najboljim proizvodima. Bilo je svojevremeno pokušaja u Europi da se veliki kapitalisti igraju političkih igara, ali to je jedino uspjelo Silviju Berlusconiju u Italiji i u sasvim specifičnim okolnostima, kada je u svojoj stranci Forza Italia povezao naglašeni patriotski element s bogatstvom i činjenicom da je bio vlasnik nogometnog kluba Milan. I u Hrvatskoj je taj patriotski naboj već korišten na raznim stranama. Todorić ništa od toga nema”, kazao je.

“Čini se nerazumnim u tim godinama ići u politiku”

Puhovskom se ne čini primjerenim niti da se netko u Todorićevim godinama želi kandidirati.

“Treba imati jedan broj starijih ljudi u Saboru, ali kandidirati se za vodeću osobu u tim godinama ne čini mi se razumnim. Čitav svijet sa zabrinutošću gleda SAD zbog Bidena i Trumpa (obojica su u poodmakloj životnoj dobi, nap.a.) pa ne razumijem zašto bismo otamo uzimali najlošije stvari”, tvrdi Puhovski.

Na pitanje može li Todorić vlastite interese i nepravdu za koju tvrdi da mu je nanesena, predstaviti biračima kao nešto od općeg interes zbog čega bi mu dali glas? Mamić smatra da može.

“Ako građani misle da je njemu Agrokor “otet”, onda će mu lakše dati taj protestni glas smatrajući ga čovjekom koji je nešto stvorio, a onda mu je netko to oduzeo. Pitanje je kako će voditi kampanju s obzirom na kazneni postupak koji se vodi, a treba vidjeti i tko će biti s njim u stranci. Puno je još nepoznanica”, kazala je.

Agrokor i Fortenova kao važna predizborna tema?

Na koncu, znači li Todorićev ulazak u izbornu utrku da se tema Agrokora, odnosno Fortenove može nametnuti kao jedna od glavnih u izbornoj kampanji, jer će Todorić pritiskati Andreja Plenkovića tvrdnjama da mu je Agrokor otet, dok dio oporbe već udara po Plenkoviću i HDZ-u prozivkama za pogodovanja novom “gazdi” Fortenove Pavi Vujnovcu? Puhovski smatra da to ne bi bilo pametno.

“Pokazalo se da nikakve korupcijske afere ne pogađaju HDZ i ne smanjuju mu rejting. Čak i Most, koji je zadnjih mjeseci u tome bio najradikalniji, marginalno je dobio na tomu. Moraliziranje kampanje može zvučati privlačno, ali ujedno znači depolitiziranje. U logici morala je odbijanje kompromisa kao po sebi nemoralnog ponašanja. A moderna liberalno-demokratska politika počiva na kompromisu. Taj moralizam funkcionira kao opravdanje radikalističkih poteza poput državnih udara ili revolucija, a kod nas nema prostora ni za jedno ni za drugo. Postoje i kod nas ljudi koji će reći da nam treba čovjek poput Orbana ili Netanyahua koji će lupiti šakom po stolu i očistiti sve. No u ovom trenutku takvo što ne postoji kao tip politički osviještene napetosti. Postoji napetost, i to radikalna, između bogatih i siromašnih, ali ne kao nešto što bi nadilazilo priče da smo svi patriotski nastrojeni Hrvatice i Hravti i da nas to ujedinjuje iznad svih razlika. Na to će igrati i HDZ i Domovinski pokret, a izgleda da čak i SDP planira neku vrst harmonističke promičbe za izbore. U tom smislu, Todorićeve šanse nisu velike. Ne vidim da je to što je dobio neke presude u svoju korist dovoljno da bi ga učinilo moralnom uspravnicom, da citiram bivšu predsjednicu. Koliko god autodestruktivnosti do sada pokazivao hrvatski glasački puk, čini mi se nevjerojatnim da bi mogao dati snažnu potporu prvom eksploatatoru Hrvatske”, kazao je Puhovski.

