Je li pao promet zbog neradne nedjelje? Evo što je za N1 rekao šef Porezne

Podijeli :

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u N1 Studiju uživo komentirao je stanje s fiskalizacijom u prvih osam mjeseci 2023. godine, a otkrio je i kako neradne nedjelje utječu na trgovine.

Kutleša je istaknuo da su od početka godine zabilježeni povećani broj računa i iznos računa u usporedbi s prethodnom godinom.

“Što se tiče broja računa u svim djelatnostima, on je povećan za dva posto, to je 27 milijuna računa više u odnosu na prethodnu godinu u ovom periodu. Iznos računa je povećan za 20 posto, to je u apsolutnim brojkama 4,3 milijarde kuna više u odnosu na prethodnu godinu”, otkrio je šef Porezne uprave za N1 televiziju.

Svećenik o zabrani rada nedjeljom: Vjerojatno to nije najsretnije riješeno Puhovski: Bolje da žene rade nedjeljom neplaćeno kod kuće? To je meni perverzno Traje revolt zbog neradnih nedjelja: “Ako ne mogu platiti radnika, neću raditi”

Utjecaj neradne nedjelje

Što se tiče srpnja i kolovoza, u svim djelatnostima zabilježen je gotovo jednak broj računa kao i prethodne godine, no iznos tih računa znatno je veći.

“Iznos računa je opet za 20 posto veći i u srpnju i u kolovozu. Kad govorimo o trgovini na malo, što je u fokusu javnosti otkad se uvela neradna nedjelja, vidljivo je da u maloprodaji imamo kroz srpanj također jednak broj računa kao prethodne godine, no iznos računa ja veći za 15 posto. Ista situacija je do sada i u kolovozu”, kazao je.

Zbog neradnih nedjelja, govori Kutleša, promet se preusmjerio na druge dane, no potreban je duži period da bi se mogli utvrditi trendovi vezani za neradnu nedjelju, dodao je.

“Broj i iznos računa je povećan kroz petke, subote i ponedjeljke u odnosu na prethodne godine. No i samom usporedbom nedjelja u srpnju i kolovozu ove godine u odnosu na nedjelje u tom razdoblju prošle godine, vidimo da je pad broja računa kroz srpanj devet posto, no iznos računa je svejedno veći za osam posto. Isto tako kroz kolovoz pad broja računa je osam – devet posto, no iznos računa, u svim djelatnostima, je veći za neka tri posto”, otkriva ravnatelj Porezne uprave.

Oboreni rekordi

Kutleša je naveo potom da najveći broj računa dolazi iz sektora trgovine na veliko, čineći čak 2/3 ukupnih računa. Nakon toga slijede računi iz djelatnosti smještaja i pružanja turističkih usluga, prije svega pripremanja i usluživanja hrane.

“Tu imamo rast broja računa od šest posto, no iznos računa je daleko najznačajnije rastao, čak 24 posto u odnosu na prethodnu godinu. Slična situacija je i kroz srpanj i kolovoz. Nešto manji rast od dva odnosno tri posto kroz srpanj i kolovoz, no iznos računa je značajno rastao. Od 19 posto u srpnju do 16 posto u kolovozu u odnosu na prošlu godinu u ovo vrijeme”, rekao je Kutleša.

Kutleša je također iznio zanimljivu informaciju o rekordnom danu u fiskalizaciji. Naime, dana 14. kolovoza ove godine zabilježen je najveći broj izdanih računa u jednom danu.

“Izdano je više od 10 milijuna računa, to za sada nismo imali. Konkretna brojka je 10.425.933, s tim da je i iznos računa u tom danu bio najviši. Prvi put smo premašili 200 milijuna eura, odnosno imali smo gotovo 215 milijuna eura. Ovaj broj podrazumijeva da je toga dana svakom hrvatskom građaninu izdano dva računa”, kazao je, podsjećajući da se najbolji rezultati u fiskalizaciji i inače postižu tijekom ljeta i tjedan dana prije Božića.

Borba protiv sive ekonomije

Kutleša je istaknuo i važnost nadzora fiskalizacije i borbe protiv sive ekonomije.

Plenković: Zatražili smo od grčkih vlasti sigurnost za pritvorene Ovo cvijeće i ove gljive ne smijete brati: Kazne u Hrvatskoj i do 26.000 eura VIDEO | Dupini napravili pravi show kod Rijeke

“To je redoviti posao Porezne uprave, a posljednjih godina tome se priključila i Carinska uprava. Tijekom ljetnih mjeseci redovito se organiziraju pojačane inspekcije, a pogotovo u turističkim područjima. Govorimo o gradu Zagrebu i cijeloj obali. Tada inspektori iz cijele Republike Hrvatske pojačano nadziru te turističke destinacije”, kazao je.

“Od 15. lipnja do 15. kolovoza imali smo 1830 nadzora fiskalizacije, u kojima je utvrđena 651 nepravilnost. Osim toga, imamo i snimanje prometa, kada kroz duži period promatramo ponašanje poreznog obveznika i to činimo u ovome trenutku za 695 poreznih obveznika”, dodao je.

Akcija će, podsjeća Kutleša, trajati do 15. rujna, a konkretne brojke o naplaćenim kaznama znat će se nakon određenog perioda.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.