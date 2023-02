Jelić otkrio zašto ljudi odlaze iz Hrvatske: Nisu u pitanju financije

Podijeli :

Izvor: N1

Marko Jelić, župan Šibensko-kninske županije gostovao je u Novom danu gdje je komentirao okupljanje nezavisnih lista na parlamentarnim izborima, ali i korupcijske afere vladajućih.

Jelić kaže da se kao dužnosnik ne bi trebao miješati u rad DORH-a. “Povjerenje je sigurno narušeno. I gospođa Rimac je rekla da se sastajala s njima, a ona je osumnjičenik. Prije svega sam način izbora šefa DORH-a nije dobar, sada imate vladajuće koji brane glavnu državnu odvjetnicu koja bi trebala bit nezavisna i time joj samo rade štetu”, rekao je.

“Dobro je da smo sada imali natječaj da vidimo tko se sve prijavio, no čim to radi iz Sabora, a Sabor je politika, a to nije dobro. Državni odvjetnik bi trebao biti biran izravno od strane naroda i time bi imao potpuni legitimitet”, dodao je.

“Imam osjećaj da često netko u sustavu plasira informacije kao pripremnu vatru. Teško je da će netko iz tih afera imati pravedno suđenje, a to nije dobro. Često su u te priče uključene osobe koje nemaju nikakvu vezu s tim. Sustav ima niz šupljina, i koji će sudac nakon što sve to prođe donijeti neku drugu odluku osim osuđujuću, a zatim vidimo da na drugom stupu te odluke padaju, a nekom ste uništili život”, smatra Jelić.

Što se tiče okupljanja nezavisnih kaže kako je problem da kao župan ne može doći do nekih informacija, a odgovoran je za 50.000 ljudi. “Često se pitam je li ovo država jedne stranke. Zakinut sam u komunikaciji, i ide sve na gore, recimo da dobijemo novac za neku tehničku pomoć , za neku dokumentaciju, a kasnije ne možete provući taj projekt jer ga nisu ni uvrstili, i to namjerno”, rekao je.

“Klijentelizam postoji i unutar stranke, a ljudima je dosta”, dodao je.

Kaže kako o okupljanju sada razgovaraju. “Išli smo od dolje prema gore. Neki od nas su počeli kao vijećnici, sada su načelnici, gradonačelnici, ili župani kao u mom primjeru. Kada dođete na višu razinu, shvatite da vam je sljedeća prepreka na još višoj pa želite i to pomaknuti. U našoj sredini se mijenja taj sustav i to je ključno. Ljudi najčešće ne odlaze zbog financija nego kada se ne osjećaju jednakim tada se ne smatraju ljudima i zato odlaze negdje drugdje”, tvrdi Jelić.

“Ideologija ili svjetonazori su bitna stvar, ali treba biti pragmatičan. Komunalna i regionalna sredina ima drugačije donose od državne razine. Čim idete korak više ideologija vam postaje nešto važnije. Treba se uvijek držati onog što nas spaja, jer 95 posto ljudi ima isti interes, a imamo onaj mali dio koji bi se trebao svesti na kulturološki”, rekao je.

Dodao je da su u kontaktu s Damirom Vanđelićem i da ga smatra izuzetno kvalitetnom osobom. “Svaka politička opcija, ako postavi normalne ciljeve može privući svaku normalnu osobu bez obzira na ideologiju. Nitko od nas nije ni potpuno lijevo, ni potpuno desno, nego to ovisi o temi”, smatra Jelić.

Komentirao je i načelnika Murtera Tonija Turčinova koji je uhićen pod sumnjom malverzacija, a bio je na njegovoj listi. “On će dokazivati sada da nije kriv. Moja suradnja s njim je bila dobro i po pitanju regionalne samouprave. Ne mogu se sada osvrtati na činjenice koje su neprovjerljive”, zaključio je.

