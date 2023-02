Politolog: Plenković se uvijek čudi nakon afera, dvaput, triput, četiri puta…

Podijeli :

Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Politolog Višeslav Raos gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao afere sa SMS porukama, kao i prekrajanje izbornih jedinica.

“Pojam “zarobljena država” je jako dobar termin koja opisuje ovu aferu. Plenković je fokusiran na vanjsku politiku pa ne vidi, ili ne želi vidjeti, što se oko njega događa. Ne vidi kako to da ljudi iz njegove stranke smatra da je dužan svojim biračima osigurat razne stvari. Onda dolazimo do ovakvih vrlo čudnih situacija”, rekao je Raos.

“Sjećamo se kada je bio napad s desne strane HDZ-a da je previše otišao u centar i da je briselski igrač. Ovdje imamo čovjeka koji je ideološki daleko od stranke koju predstavlja i uvijek se čudi nakon afera, dvaput, triput, četiri puta… Što ne znači da on neće preživjeti”, dodao je.

Kaže da, politološki gledano, ovo je druga vlada. “Ono što ga spašava je to što je oporba podijeljena da ga sruši u Saboru”, tvrdi Raos.

Stručnjaci ne štede Plenkovićevu ideju o izmjenama ZKP-a, evo što kažu “Pošteni izbori – jednako demokracija, nepošteni izbori – pokvarena demokracija”

“Meni je zamislivo da on sam stvarno ode dati iskaz i kaže evo ja sam svoje napravio. Vjerojatno će se i riješiti nekih od ovih kadrova. Uvijek je kalkulira da ne bi ispalo da mu je neki medij srušio ministra, ali Vlada jest responzivna u smili da neka stvar uđe u fokus postoji efekt, a to je da padaju ministri. sama činjenica da padaju govori da nemamo takve odnose kao u susjednim državama, Mađarskoj i Srbiji, gdje se to ne može dogoditi”, rekao je.

Raos dodaje da su mogući prijevremeni izbori. “Tu dolazimo do odluke Ustavnog suda o izbornim jedinicama, a ova njihova odluka je veliki dan hrvatske demokracije. Shvatili su da imaju moćan alat kojim mogu djelovati na izvršnu vlast. Sada se mora donijeti novi zakon, a to će već biti kraj godine što znači da najranije izbore možemo imati početkom 2024., a to je super-izborna godina”, napominje.

“Plenković može reći da će zbog uštede na isti dan staviti parlamentarne i europske izbore”, dodaje.

“Vidjet ćemo hoće li Ustavni sud imati hrabrosti i po pitanju drugog zakona, a to je prekid trudnoće”, kaže Raos.

Što se tiče samih izbornih jedinica tvrdio da bi trebalo ići po prijedlogu koji će pratit županijske granice. “Nije nigdje zacrtano da svaka županija mora imati jedan broj mandata. Naša zemlja nije najravnomjernije naseljena. Sada je 14. izbornih jedinica, a bilo bi bolje da ih manje kao 10 ili šest. Time bi izborni prag bio oko 5 posto, a to je važno zbog povjerenja birača u sustav”, rekao je.

“Zašto ljudi ne izlaze na izbore” Zato što, ili ne vjeruju da se nešto ne može promijenit, ili ne vjeruju svojim političkim predstavnicima”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Na Krku 4,8, na Baniji 3,6… Trebamo li strahovati? Pitali smo seizmologinju Astronom otkrio što je točno oboreno na nebu iznad SAD-a: Gotovo sigurno je to