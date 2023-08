Još danas toplinski val, a od sutra promjena vremena. Na snazi narančasti alarm

Podijeli :

Matko Begovic/PIXSELL

U Hrvatskoj će i danas biti vruće, a navečer, osobito u noći na ponedjeljak na sjevernom su Jadranu mogući pljuskovi i grmljavina, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Očekuje se da će najviša dnevna temperatura zraka biti većinom između 32 i 37 °C, a zbog visokih temperatura i toplinskog vala na snazi je narančasto upozorenje za veći dio zemlje.

S početkom novog tjedna čeka nas izražena promjena vremena. Kako javlja DHMZ, od ponedjeljka se očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će zahvatiti već u noći i ujutro sjeverni i dio srednjeg Jadrana, a potom će se širiti prema jugu te na zapadne kopnene predjele, a najkasnije, tek kasno popodne, doći će do Slavonije.

Vikend pretežno ☀️ i 🌡️🌡️🌡️, no u nedjelju navečer moguće lokalne nestabilnosti ⛈️u Istri. Zatim izražena promjena vremena. U ponedjeljak je mjestimice moguće i jače olujno nevrijeme ⛈️⛈️. Više na 👉https://t.co/7tElXxnRUV#DHMZprognoza pic.twitter.com/Zp6TYO6RD8 — DHMZ (@DHMZ_HR) August 26, 2023

Pritom je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, vjerojatnije duž obale. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u sjevernim kopnenim krajevima kratkotrajno i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27. Najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije do 36 °C.

Zbog grmljavinskog nevremena koje se očekuje u dijelovima Hrvatske sutra je uključen narančasti meteoalarm.

“Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu”, savjetuju iz DHMZ-a.

