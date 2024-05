Josipović o greški ljevice prije izbora: “Pogledajte kako bi onda izgledali rezultati”

Podijeli :

Bivši predsjednik Ivo Josipović gostovao je u N1 studiju kod Igora Bobića gdje je komentirao aktualna politička zbivanja.

Josipović kaže kako je sve što se događalo u kampanje bilo “valjanje po blatu” te da u tome nije želio sudjelovati. “Na kraju je ispalo kako sam predviđao, a to je da stil kampanje koju je oporba vodila neće dati rezultat i sada imamo najdesniju Vladu ikada i mislim da to nije dobro za Hrvatsku”, rekao je.

“Loše je da ljevica nije našla zajednički jezik i izašli zajedno na izbore. Možda je neka od stranaka na ljevici nešto malo profitirala, ali ukupni rezultat je loš. Predsjednik je imao možda neku svoju dobru namjeru, ali od početka to nije dobro izgledalo i rezultat vidimo”, dodao je.

Kritike Ustavnom sudu

Kaže da aktivnosti Ustavnog suda treba podijeliti na dvije etape. “jedna je ona predizborna kada su mu rekli da ne može biti kandidat i mislim da su tu bili u pravu, ali u drugoj intervenciji kada su rekli da ne može biti premjer, tu su otišli predaleko i nemaju takvu ovlast”, istaknuo je.

“Svaki dan imate nešto što možete karakterizirati nešto kao kršenje Ustava. Ja sam kritičan prema nekoliko njihovih odluka, poput one o pretvorbi i zastari, i mislim da je predsjednik bio u pravu u sporu oko imenovanja predsjednika Vrhovnog suda i odluka Ustavnog suda je bilo prilično naginjanje na jednu stranu. No nikada ne bih podigao ruku protiv ukidanja Ustavnog suda, ali to ne bi trebalo biti skladište isluženih političara nego stručnjaka” naveo je Josipović.

Vjeruje da će se pri novom izboru Ustavnih sudaca naći kompromis. “Mogu se samo nadati da će Sabor izabrati one koji su ponajbolji pravnici, a ne politički navijači”, rekao je.

Smatra da izbor Ivana Turudića na mjesto glavnog odvjetnika ne može biti razlog za istupanje predsjednika izvan ustavnih okvira. “On se može nekome sviđati ili ne, ali priča je završila i vidjet ćemo sada njegove poteze”, dodao je.

“Predsjednik ne mora sada dati ostavku kako premijer kaže jer je to njegova politička ocjena koja predsjednika nimalo ne obavezuje. Očekujem da će Milanović ići na drugi mandat. Govori se da je uvijek bolje ući u utrku da se bude opozicija Vladi, ali mislim da nije tako. Sigurno će HDZ izaći s nekim kandidatom kojeg smatraju jakim, nekome će se svidjeti oporbeni stav Milanovića, ali izbore uvijek odlučuje šutljiva većina, a koliko im se dopao ovaj angažman, nisam siguran”, istaknuo je.

“Vjerujem da će SDP dati podršku kandidatu koji je već bio njihov član jer prirodno je da se onda podrži kandidat koji već sjedi tamo”, rekao je i dodao da se on neće javiti za to mjesto.

O Miloradu Pupovcu

Što se SDP-a tiče, kaže da je stranka opet napravio pogrešku. “Nama koji smo otišli se učinilo da se SDP napustio socijaldemokracije postulate, poput tihog pokušaja koaliranja sa strankom Branimira Glavaša, kao što se neki nisu mogli složiti s nekim politikama poput masovnog tjeranja ljudi iz stranke. SDP je stožerna stranka ljevice i znamo da smo zajedno jači. Sada smo, kao i tada, napravili pogrešku. Nisu htjeli ući s Naprijed Hrvatska u koaliciju i tih naših 2 posto je njima izgubio izbore”, naveo je.

“I sada odbijajući ostatak ljevice, mislim na Socijaldemokrate i odmicanje Radničke fronte koja se nije pokazala tolerantnom, pogledajte kako bi izgledali onda rezultati”, istaknuo je.

O pitanju ostavke Peđe Grbina, kaže da su i Račan i Milanović gubili izbore i da je njegovo legitimno pravo da se kandidira ponovno.

Josipović zagovara ujedinjenje ljevice jer je neracionalno ju rascijepati. “SDP ima brend, ima sustav vrijednosti i u svijesti ljudi je da to treba braniti”, napomenuo je.

Smatra da je važno da predsjednik i premijer promjene neke stvari i da počnu surađivati jer bi u suprotno trebalo proglasiti ustavnu krizu.

Što se Vlade tiče, smatra da će ona potrajati jer su potrajale i ranije Vlade na žetončićima. Upitan o Miloradu Pupovcu, kaže da je prema njemu bio vrlo kritičan, ali i da mu priznaje velike zasluge za vrijeme rata, ali prilikom ulaska u EU. “Stranke su predložile predsjednike Odbora i svi su izabrani. Ako klub zastupnika želi Pupovca onda po kojoj ga osnovi DP može odbiti? To je diskriminirajuće da mu ne dozvoljavaju da on bude na čelu manjina,” smatra Josipović.

“Ima i nekih drugih primjera u svijetu gdje su manjine u parlamentu, ali nigdje oni ne odlučuju o Vladi, ali kasnije uvijek idu uz pobjednika. Neki zastupnici sa par-sto glasova mogu odlučivati tko će biti premijer i to je sistemska pogreška”, rekao je i ponovio je da je njegov raniji prijedlog bio da manjinski zastupnici ne odlučuju o Vladi i proračunu, ali bi im se kompenziralo u smislu da imaju pravo veta oko pitanja koja se tiču njihovih prava, a i povećao bi se njihov broj na 10.

