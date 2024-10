Josipović za N1: Neustavno je u Saboru odlučivati o slanju hrvatskih vojnika u neborbenu misiju

Podijeli :

Bivši predsjednik Ivo Josipović u Pregledu dana s Igorom Bobićem komentirao je summit u Dubrovniku i činjenicu da na njega nije pozvan predsjednik Zoran Milanović, ali i to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio.

A to je da u Srbiji drugačije vide događaje iz 1991., što je izazvalo cijelu lavinu kritika.

“Bilo bi naivno za očekivati da je došao i potvrdio agresiju na Hrvatsku. Previše se očekivalo. Mi vjerujemo u svoju istinu, o oslobodilačkom ratu i da smo bili žrtve agresije. Njegovim izjavama se ne treba baviti i dajemo im preveliki značaj”, kazao je Josipović pa se prisjetio predsjednika Borisa Tadića:

“S njim je bilo drugačije surađivati, on i Vučić su dva različita politička svijeta. Meni je u tom smislu bilo puno lakše.”

Zanimljivo je da nema povika iz braniteljskih krugova, a u vrijeme Tadićevog dolaska ih je bilo. Bilo je i šatora…

Grlić Radman: Milanovićevu kampanju plaćaju Rusi, a i Vučić ima pravo na slobodu govora

“Očito se vremena mijenjaju. Šteta je da se takve stvari koriste za lokalne političke obračune. I valjda nitko nema aluzije tko je stajao iza tadašnjih pothvata nekih branitelja. Podsjetio bih, bio je Vučić ovdje i na poziv predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. U svijetu kakav jest, moramo se voditi nacionalnim interesima. Ipak, tad je pogriješila što ga je pustila da ode sam u krajeve s većinski srpskim stanovništvom.”

Komentirao je izostanak poziva Zoranu Milanoviću.

“Bio bi red da se predsjednika pozove i održi makar trominutni govor pa da se ostavi dojam, bez obzira na sve, da postoji jedinstvo. Nažalost, i ovo je iskorišteno za svađu.”

“Šteta je za Hrvatsku što se premijer i predsjednik svađaju”

Iz Vlade kažu da je bolje što ga nije bilo zbog proruskih stavova.

Milanović o summitu u Dubrovniku: To je bio Vučićev show

“Sviđali nam se stavovi ili ne, izabran je od strane većine građana i takav treman mora imati. Ono što je krivo i što nam nedostaje, su mehanizmi kojima se usklađuju stavovi po pitanju vanjske politike. Umjesto toga, sve se pretvara u svađu, aferu i to je šteta za Hrvatsku. Ustavni sud je trebao upozoriti Sabor na stanje neustavnosti oko tog odnosa, ali procijenili su da je on beznadan i da ne bi bilo rezultata.”

Iako su u prošlosti bili žestoki u verbalnim obračunima, počeli su si podmetati i oko konkretnih stvari.

“Riječ je o atipičnoj situaciji i šteta da je Hrvatska primjer tako silne netrpeljivosti i neslaganja. To šteti samoj državi. Ali, ima jedna zanimljiva stvar oko misije za koju predsjednik nije dao suglasnost. Osuđivali to ili ne, ima pravo na to. No, već drugi put se nakon njegove odluke ide u Sabor na odlučivanje. Takvo dvotrećinsko odlučivanje je samo ako se ide u pravu vojnu misiju. Kad je riječ o obuci, nema u Ustavu tog dodatka. Po meni, da sam u Saboru, rekao bih da ne želim o tome odlučivati jer to nije u nadležnosti Sabora. Kako stvari kod nas idu, ne bih se čudio da Ustav smisli filozofiju da se to može, iako to u Ustavu ne postoji”, objasnio je Josipović.

Kao predsjednik je odlučio da se šalje hrvatske vojnike u Afganistan.

“To je potpuno drugi slučaj. Postoje stavke oko borbene i neborbene misije. Za borbenu se odlučuje dvotrećinskom većinom, ako nema suglasnosti, za neborbenu ne. Zanima me koji su motivi puštati to u proceduru. Razumio bih ako to premijer radi kako bi pokazao da nije on taj koji je donio ovakvu odluku.”

“Aktualni predsjednici su u pravilu favoriti”

Pojasnio je i da bi bilo neustavno razvlastiti predsjednika kao vrhovnog zapovjednika. A kad se već komentira predsjednika, nije mogao ne komentirati kandidate na predstojećim izborima.

“Ima zanimljivih kandidata. Bit će zanimljivo. Ništa ne bih predviđao, ali aktualni predsjednici su u pravilu favoriti. Iako, ja sam potvrda da ne moraju biti ponovno izabrani.”

Što ako Milanović ponovno pobijedi?

“Teško mi je to reći. Stvar je i mentaliteta… Gospođa Jadranka Kosor i ja smo različiti, ali smo znali sjesti i pronaći kompromise”, zaključio je Ivo Josipović.

