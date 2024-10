Puhovski: “Izbori su odlučeni prije nego što su počeli. Plenkoviću je bolje imati Milanovića na Pantovčaku”

Podijeli :

Ivo Čagalj/PIXSELL/ilustracija

Dok je Hrvatska u Dubrovniku domaćin summita Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe na koji je došao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, iščekuje se rasprava u Saboru o sudjelovanju Hrvatske u NSATU, NATO-ovoj misiji sigurnosne pomoći i obuke za Ukrajinu.

Budući da je predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga odbio dati suglasnost za sudjelovanje Hrvatske u NSATU (točnije, odlasku petorice hrvatskih časnika na obuku u njemački Wiesbaden) konačnu odluku donijet će zastupnici u Hrvatskom saboru. A da bi odluka bila prihvaćena, potrebna je dvotrećinska većina.

Posve je jasno kako je nemoguće skupiti dvotrećinsku većinu za ovu odluku, odnosno potvrdu 101 zastupnika, bez oporbenih SDP-ovih. A budući da već uvelike traje pretkampanja za predsjedničke izbore u kojima je SDP stao iza Milanovićeve kandidature, kao i njegovih stavova o ratu u Ukrajini, u ovom će politilkom okršaju Andrej Plenković vjerojatno doživjeti poraz.

Političkog analitičara Žarka Puhovskog pitali smo hoće li saborsko glasovanje o NSATU biti jedan od dosad najvećih političkih okršaja Plenkovića i Milanovića i imati utjecaja na predsjedničke izbore. Puhovski smatra, pak, da su predsjednički izbori odlučeni i prije početka.

“Odlučeni su onoga časa kada se HDZ odlučio za zamjenskog kandidata koji nema objektivne šanse protiv Milanovića i koji se sam ponaša kao da nema ikakve šanse. Primorac se, recimo to tako, ponaša kao zainteresirani promatrač koji inzistira na finoći i na pustopašnoj interpretaciji vlastite biografije”, kaže.

“Čini mi se”, dodaje Puhovski, “kako je Plenković zaključio da je za njega racionalnija i bolja varijanta ostaviti Milanovića na toj poziciji i osigurati sebi neku vrst dinamičnog elementa u političkom životu. Time Plenković sebe pozicionira kao čovjeka koji brani Ustav i političku normalnost nasuprot “kršitelju”, a s druge strane postiže situaciju da dio ljudi u stranci koji ga podržavaju s figom u džepu, nemaju drugog izlaza nego da ga podrže protiv Milanovića.”

“SDP-u je Milanović ostao jedini orijentir”

Što se tiče predstojeće rasprave u Saboru o sudjelovanju Hrvatske u NSATU, Puhovski smatra da će Plenković pokušati po već iskušanom obrascu prozivati oporbu kao izdajice i protuzapadnjake.

“Mislim da je Plenkovićeva taktika sve ih pokušati svesti pod Milanovićev kišobran. On potpuno jasno zna da nema govora o dvotrećinskoj većini pa želi dovesti saborsku manjinu u poziciju da kažu da nisu na strani zapadnih vrijednosti. I da, što je još gore, nisu ni na strani hrvatskih vrijednosti jer se – a to je u utorak rekao Gordan Jandroković – ne ponašaju kao zastupnici države koja je prije 30 godina bila u sličnoj situaciji kao Ukrajina”, ističe.

Dvotrećinsku podršku odluci o sudjelovanju u misiji NSATU mogli bi osigurati zastupnici SDP-a za koje Puhovski slikovito kaže da su kao “guske zaostale u magli, iako je Rim već propao” te da je jedini orijentir koji im je još ostao – Milanović.

“Drugog orijentira SDP-ovci nemaju i zato ne mogu ništa drugo nego se ponašati u skladu s onim što on kaže i praviti se da je slanje pet časnika u Wiesbaden jači angžaman od slanja helikoptera, haubica i čega sve ne, što je Hrvatska već poslala u Ukrajinu, a da se nitko nije bunio”, napominje.

“Nitko ne voli gubiti, a Plenković najmanje”

Puhovskog smo pitali koliku će političku štetu izvjesni ishod glasovanja u Saboru nanijeti Plenkoviću te hoće li i Hrvatska trpjeti ikakvu štetu u okvirima NATO-a.

“Plenkoviću to ne donosi puno štete, osim nagrizanja njegovog imidža mačo pobjednika. Nitko ne voli gubiti, a Plenković još manje od drugih. On će to pokušati pretvoriti iz političkog poraza u svjetonazorsku pobjedu jer je, eto, istjerao na čistac ljude koji su sumnjivi zastupnici zapadnih vrijednosti i hrvatske neovisnosti. A Hrvatskoj bi to moglo nanijeti štetu da je ikome iole važna, ali zapravo nije”, smatra.

No, čini mu se nevjerojatnim da predsjednik Ukrajine dođe u Hrvatsku, a da se ne sretne sa šefom hrvatske države.

“To je doista neobično. Vjerojatno se i mnogi drugi čude, ali to pripisuju nekakvim polubalkanskim mentalnim sklopovima ili tako nečemu. Još uvijek vlada ta stara paradigma o Balkanu i mislim da ovime Hrvatska pokazuje jednu vrst balkanizacije. Ili bi pokazivala, kada bi to nekome bilo važno. Hrvatska je u jednom od zadnjih vagona Europske unije pa sve to nije toliko važno dok nema nekih većih skandala. Ovo su sitne dvorske intrige koje, vjerujem, nikoga izvan Hrvatske ne zanimaju”, rekao je Puhovski.

“Ispada da je Milanović korak ispred”

Od Hrvatske se, dodaje on, i ne očekuje da bude sasvim pouzdana.

“To više što stvari s ratnim zbivanjima u ovom trenutku idu Rusiji u prilog i sada će se raditi na tome da se krpaju rupe u planovima i da se NATO na neki način izvuče iz vezanosti uz mogući poraz Ukrajine. Vojni eksperti to bolje znaju, ali u ovom trenutku izgleda da je poraz Ukrajine na dnevnom redu jer po svemu sudeći nije u stanju doći do granica koje je imala prije rata, kamoli do Krima. Pa Milanović ispada kao čovjek koji je korak ispred jer govori stvari koje se drugi zasad ne usude govoriti”, zaključio je Puhovski.

