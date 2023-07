Kako ćemo izmjeriti “krvnu sliku” hrvatskih turističkih destinacija?

Podijeli :

Monika Udovičić ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove Ministarstva turizma gostovala je u N1 Studiju uživo i komentirala Novi zakon o turizmu.

Udovičić je objasnila zbog čega se u novom Zakonu o turizmu upravljanje destinacijom prepušta lokalnoj samoupravi.

Novi Zakon o turizmu: “Administrativna granica nije i granica za turiste” Hoće li novi zakon riješiti problem masovnog turizma? Duboke anomalije hrvatskog turizma: Tko je obitelj, a tko dragi, nelegalni gost?

“Hrvatska u turističkom smislu ima neravnomjeran razvoj, imamo dijelove koji su izrazito razvijeni i sada možda već na rubu održivosti, a s druge strane imamo općine, gradove i županije čiji je turistički razvoj tek na početku ili na polovici. Tako da ne možemo primjenjivati sve odredbe na sve jednako. Upravo svaka destinacija treba napraviti mjerenje nosivih kapaciteta za sebe”, kaže Udovičić

“Nakon što je napravljen indeks turističke razvijenosti definirano je točno na kojem stupnju razvijenosti se nalazi svaki grad i općina. Svi oni gradovi i općine koji su u prvoj i drugoj kategoriji, najvišoj kategoriji razvijenosti, a u pravilu su to sve one općine i gradovi koji se nalaze u obalnom dijelu Hrvatske i nešto još u dijelu kontintenta, pogotovo oko Plitvica i drugih nacionalnih parkova, trebat će raditi izračun nosivih kapaciteta. Taj izračun bi trebao redefinirati cijelu njihovu resornu osnovu i vršno opterećenje, odnosno maksimalan broj gostiju koliko oni mogu primiti kako bi ta destinacija bila održiva”, dodaje.

Uvjet za dobivanje potpore Ministrstva je da su svi projekti održivi.

“Sve potpore koje idu iz ovog Ministarstva moraju biti usklađene s osnovnim ciljevima, a to je da svi projekti moraju biti zeleni i održivi i takve projekte ćemo mi sufinancirati. Između ostalog, kod planova upravljanja koje će raditi sada sve turističke zajednice bit će istaknuti posebni porjekti koji su važni za razvoj te određene destinacije i Ministarstvo je upravo te projekte vezalo uz fond za turizam, a fond se puni temeljem uredbi koje su jučer predstavljene. Time smo stvorili i određeni poticaj jedinicama lokalne samouprave i turističkim zajednicama”, objašnjaa Udovičić.

Rekla je da je Ministarstvo anketiralo građane te da je ustanovljeno da oko 35 posto njih nije zadovoljno razvojem turizmom u njihovom mjestu pa je objasnila kako se to planira riješiti.

“Ministarstvo je razvilo sustav pokazatelja, sustav satelitskog računa održivog turizma, temeljem kojeg će se mjeriti tri pokazatelja: ekonomski, okolišni i socijalni. U ta tri elementa moramo mjeriti jesmo li ili nismo održivi. Ako mjerila budu negativna, onda će plan upravljanja koji je svaka turistička zajednica dužna izraditi morati predvidjeti određene mjere kako da se vrate u granice održivosti. Hoće li to biti povećanje kilometara plaža, hoće li to biti unaprijeđenje komualne infrastrukture ili će biti ograničeno bujanje ili novo otvaranje smještajnih kapaciteta, to je u konačnici odluka na njima. U svakom slučaju ta mjerenje će pokazati krvnu sliku destinacije i iz toga slijede određene mjere i odluke”, poručuje Udovičić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dobronić se oglasio nakon vijesti o prekidu štrajka na sudovima FOTO Policija otvorila torbu “dostavljača” Glova i Bolta, imali su što vidjeti