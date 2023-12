Kako financirati medije? “Mene nije iznenadilo što je Andrej Plenković ovako ekspresno reagirao”

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Aktualne događaje koji su obilježili tjedan za TNT su s Natašom Božić Šarić komentirale predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever (HRT) i Irena Frlan Gašparović (Telegram).

Temeljem razrješenja člana Vlade Davora Filipovića, dosadašnjeg ministra gospodarstva i održivog razvoja, na zatvorenome dijelu 271. sjednice Vlade, u srijedu je doneseno niz odluka o razrješenjima odnosno opozivima s dosadašnjih dužnosti koje je obavljao kao član Vlade.

Brzinska smjena ministra Filipovića je iznenađujuća za Frlan Gašparović, posebice zbog dosadašnjih obrazaca premijerovog djelovanja i isticanja kako neće popuštati pod utjecajem medija i oporbe.

Ono što ova afera otvara je pitanje odnosa politike i medija te financiranja medija javnim novcem.

Zakon je na papiru, a kontrola – ne postoji

O tome na kojem smo stupnju u odnosu na ostale zemlje u okružanju po pitanju transparentnosti financiranja medija, govorila je Maja Sever: “Transparentnost financiranja medija je boljka u mnogim europskim zemljama i to je jedan od motiva zbog kojih je Europska komisija odlučila predložiti i ovoga tjedna prihvatiti Europski akt o slobodi medija. Mene nije iznenadilo što je Andrej Plenković ovako ekspresno reagirao jer činjenica je, bez obzira na spin koji slijedi, afera “Mreža” samo je pokazatelj onoga što živimo godinama, a to je korištenje državnih sredstava na nacionalnoj i lokalnoj razini za zarobljavanje medija. Izuzetno je važno što se sve to obija nama o glavu, novinarima koji rade na terenu. Slabi povjerenje u novinare i novinarstvo, koji su u ovoj igri najmanje krivi i najmanje važni. Odluke o trošenju državnih i javnih sredstava, medijima su isključivo u ingerenciji, odnosno time se bave savjetnici, marketinške agencije i vlasnici medija. Novinari u svim tim lošim okolnostima nemaju na to nikakvog utjecaja. Ovo je afera i problem HDZ-a i premijera Plenkovića i ne može reći da nije znao i ne može biti iznenađen”, kazala je.

Habijan: Afera Mreža nije HDZ-ova afera. Je li možda dio love išao Mostu i Grmoji?

“Nema problema u tome da se mediji financiraju kao javno dobro i da postoje javna sredstva kojima se subvencionira rad medija. Problem je način na koji se to radi i ono što se traži zauzvrat, što se otvoreno ili indirektno implicira da bi zbog toga što je netko dobio novac, trebao povoljnije pisati o Vladi”, dodala je Frlan Gašparović.

Postavlja se pitanje je li svako oglašavanje vladinih institucija problematično.

“Postoji Zakon o elektroničkim medijima koji obvezuje da se agenciji prijavi trošenje sredstava. To je sve na papiru, ali ne postoji kontrola i ne postoji analiza,” istaknula je Sever, na što je Frlan Gašparović dodala: “Europski parlament daje grantove za praćenje europskih tema, ali ne uvjetuju da se mora lijepo pisati o predsjednici parlamenta i ne impliciraju da u prilozima netko mora biti predstavljen ovako ili onako. Financiraju se teme koje su bitne, a što se tiče uređivačke i novinarske slobode, ne petlja se.”

“Inzistirati na promjeni regulative, ali i u vlastitim redakcijama odstranjivati žito od kukolja”, predlaže voditeljica Nataša Božić Šarić.

“Treba uspostaviti sustav transparentnih javnih potpora, odnosno javnog sufinanciranja novinarstva. Ne medija, već profesionalnog, kvalitetnog novinarstva. To je pitanje važno za sve građane i za demokraciju. U današnjoj poplavi dezinformacija, algoritama društvenih mreža i fake newsa na kojima se informiraju građani, pitanje zaštite profesionalnog i kvalitetnog novinarstva je izuzetno bitno. Treba uspostaviti sustav transparentne dodjele sredstava, nadzora trošenja tih sredstava i jačanja novinarstva”, smatra Sever.

Kada se probijemo između tenisica i bicepsa, želimo čuti rješenje…

Adut HDZ-a sa sjevera Hrvatske funkciju preuzima sljedeći tjedan i njegovi kolege iznimno su optimistični oko toga kako će se snaći.

Selak Raspudić: Izbor Habijana pokazuje da je HDZ-ov kadrovski bazen u potpunosti presušio

“Očekujem da će prvi posao koji će napraviti biti taj da se uhvati onog dijela zbog kojeg je morao otići ministar Filipović i da otvoreno i transparentno javnosti kaže kako se sufinanciraju mediji i kako se podržava trošenje državnih sredstava u oglašavanju i, iz moje perspektive, zarobljavanju medija državnim novcem. Voljela bih od novog ministra, kada se probijemo između tenisica, bicepsa i ostalih fotografija kojima smo preplavljeni, čuti da prvo, otvoreno i jasno kaže kako je do toga došlo i što će on učiniti da se to riješi i da upozna javnost s problemom koji je zarobio medije”, kazala je Sever.

Može li imenovanje Habijana biti isključivo napravljeno da se afera potopi?

“Premijer je sasvim sigurno htio što prije zaključiti ovu priču. Našao je čovjeka koji je stranački vojnik. Iako je malo ostalo do izbora, on je to htio brzo riješiti da se ne odugovlači, da se o tome ne piše i da ne dođe to na dnevni red u siječnju”, smatra Frlan Gašparović.

Orban i Europa nakon izbora

Na samitu u Bruxellesu u četvrtak, čelnici Europske unije odbacili su prigovore Orbana, nakon čega je on napustio prostoriju. Došlo je do povijesnog koraka pristanka na početak pristupnih pregovora sa zemljom u ratu.

Oglasio se Orban nakon što je blokirao pomoć Ukrajini

“Odnos Orbana s ostatkom EU-a traje puno duže od situacije u zadnje gotovo dvije godine, od eskalacije rata u Ukrajini. Orbana se dugo godina puštalo da radi po svom, bio je dio EPP-a, puno toga mu se gledalo kroz prste i to je eskaliralo u ovo što imamo sad. Dosta je znakovito što je on navodno pristao na nagovor njemačkog kancelara i ostalih da izađe iz dvorane. On je tu napravio ustupak i zbog toga se nije dogovorila financijska pomoć. Bilo bi teško da dva tako velika ustupka objasni kod kuće i zato je odgođeno za siječanj jer se smatralo da će biti dovoljno vremena da se Ukrajini na neki način osiguraju ta sredstva”, mišljenja je Frlan Gašparović.

Upitana hoće li Europa nakon europskih izbora biti jača ili slabija, odgovorila je: “Na to kamo ide Europa i u kojem smjeru ide EU, jednako utječu europski izbori, ali i nacionalni. Orban nije biran na europskim izborima već na nacionalnim u Mađarskoj. Unutar Europskog vijeća se mijenjaju odnosi snaga ovisno o tome kako su završili pojedini nacionalni izbori. Utjecaj parlamenta je tu i mnogo manji iz razloga što su ovlasti nacionalnih država vrlo visoke i nisu prebačene na Bruxelles.”

