Selak Raspudić: Izbor Habijana pokazuje da je HDZ-ov kadrovski bazen u potpunosti presušio

Potvrda premijera Andreja Plenkovića da će HDZ-ov saborski zastupnik Damir Habijan biti novi ministar gospodarstva oporba je u Saboru komentirali riječima da je očito HDZ-ov kadrovski bazen presušio i kako nijedan ministar nije samostalan nego o svemu odlučuje predsjednik Vlade.

“HDZ-ov kadrovski bazen je u potpunosti presušio, više nema nijednog ozbiljnog, stručnog i relevantnog lica koje bi stalo iza njegovih politika. To što će Habijan biti imenovan ministrom pokazuje da HDZ nema više nikoga”, mišljenja je Marija Selak Raspudić (Most).

Upitana koliki problem predstavlja to što je Habijan po struci pravnik, Selak Raspudić kaže kako je riječ o jednom od najvažnijih, ako ne i najvažnijem resoru u zemlji, jer može utjecati na cijene koje se tiču života i standarda svih građana Hrvatske. Dodaje da bi na čelo Ministarstva gospodarstva trebala biti imenovana stručnija osoba.

Sandra Benčić (Možemo!) rekla je da će Habijan biti ministar vrlo kratko. Smatra da način tog imenovanja kao i rješavanja prethodnih 30 ministara, od kojih je mali broj otišao svojom voljom, a neki zbog korupcijskih afera, pokazuje kakav je odnos Andreja Plenkovića prema stranačkim kadrovima.

“On ih doslovno uzme, potroši, sažvače i odbaci. Za sve korupcijske afere oni su podnijeli odgovornost, a on nikada nije podnio odgovornost za to što ih je takve izabrao i postavio na ta mjesta”, ustvrdila je.

“Od Plenkovića tražimo da sada podvuče crtu, ali ne ispod sebe, nego iznad sebe, da ova Vlada ode i da idemo na izbore, jer ovo više nije situacija u kojoj imaju bilo kakvu vjerodostojnost i odgovornost prema građanima”, rekla je Benčić.

„U Plenkovićevoj Vladi ministar zapravo nije ministar u toj Vladi, jer ne donosi samostalno nikakve odluke. Sve odluke donosi premijer i zbog toga i govorimo da je zapravo za sve što se događa, uključujući i korupcijske afere, on sam odgovoran jer takve ljude postavlja, a ne da im zapravo nikakva moć odlučivanja, tako će biti i sa Habijanom”, zaključila je Benčić.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) smatra da je Habijan lojalan Andreju Plenkoviću i nikad mu se nije usprotivio. No, ističe, najveći je problem što je on pravnik, a dolazi na mjesto ministra gospodarstva.

“Habijan će kao stranački vojnik HDZ-a odraditi svoj dio posla do kraja mandata. A hoće li to biti mjesec, dva ili pet mjeseci, manje je bitno. On je prijelazno rješenje da se u ovom trenutku zatvori ta rupa jer u ovoj Vladi curi na sve strane i ovoj Vladi pomoći više nema”, ustvrdio je.

I koji god kandidat došao u ovom trenutku, dodaje, i koje god umijeće imao, ima premalo vremena jer su izbori pred vratima i zato je premijer sada išao prema tome da uzme čovjeka koji mu je lojalan da netko taj ministarski posao odradi do kraja, ocijenio je Pavliček.

Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) nije iznenađen Plenkovićevim izborom novog ministra gospodarstva.

“Filipović je 30. ministar koji je otišao, vidjeli smo da kod Plenkovića nije bitna struka, znanje, poštenje nego poslušnost”, rekao je.

“Habijan je poslušnik stranke, vojnik stranke, najaktivniji zastupnik HDZ-a, jedini ima dozvolu da govori za medije; ne može svaki saborski zastupnik HDZ-a stati ovdje pred medije kao ja, što znači da ima povjerenje Plenkovića i Gordana Jandrokovića“, ocijenio je Mlinarić.

