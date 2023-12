Gdje je dopuštena svinjokolja, a gdje se to još ne smije raditi?

Podijeli :

Krešimir Kuterovac, proizvođač svinja iz Osijeka, komentirao je s našom Teom Mihanović novu Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u RH koju je u srijedu izdalo Ministarstvo poljoprivrede. Ističe da se radi samo o djelomičnoj dozvoli. Također, kaže da je Ministarstvo od početka napravilo grešku, ali i da uzgajivači i proizvođači moraju biti svjesni važnosti biosigurnosnih mjera.

“Hrvatska je dobila djelomičnu regionalizaciju samo za područje gdje je afrička svinjska kuga utvrđena kod divljih svinja, to su Sisačko-moslovačka i Karlovačka županija i na tim područjima se svinje po jučerašnjoj naredbi mogu uz nadzor veterinara klati za vlastite potrebe”, rekao je Krešimir Kuterovac i dodao: “Na ostalom području to još uvijek nije moguće, a to komentiram jer očito Europska komisija, koja mora dati suglasnost za rekategorizaciju, nije uvjerena da dovoljno kontroliramo stanje i da još predstavljamo rizik za širenje svinjske kuge u Europi i zato ne daju promjeniti naredbu.”

Kuterovac ističe da je na terenu prijavljeno 1.240 slučajeva, a još prošli tjedan dva. Zbog toga se, kaže, ne može napraviti rekategorizacija dok god u Hrvatskoj ima slučajeva afričke svinjske kuge.

“Hrvatska mora biti bez aferičke svinjske kuge dva tjedna da možemo napraviti rekategorizaciju gospodarstava. Očito to nismo napravili. Na terenu je još velik broj svinja s lošim biosigurnosnim mjerama i to je dugoročno velik rizik za proizvođače jer te svinje mogu lako oboljeti i s njima se ne može sad napraviti ništa. Dok bude tako velika populacija svinja na terenu, opasnost od širenja svinjske kuge je velika i to nam se događa”, rekao je Kuterovac.

Smatra da se prosvjeduje s razlogom: “Afrička svinjska kuga nije pod kontrolom unatoč obećanjima Ministarstva poljoprivrede. Dok god imamo ovakvu situaciju, prosvjednici imaju razlog za nezadovoljstvo i prosvjede. Ministarstvo mora napraviti sve da bolest stane i da oni mogu na svojim gospodarstvima zaklati svinju.”

Naglašava da proizvođači moraju biti svjesni da visoki biosigurnosni uvjeti štite njihovu stoku od bolesti, a bolest ne poznaje kategorizaciju. Ocjenjujući rad ministrice i Ministarstva poljoprivrede rekao je:

“Dosta smo kritizirali dosad postupanje i cijeli način rješavanja. Od početka je bio loš. Bolest se može jedino eradicirati, a to se radi na uskom području, ne na području županije – tako smo sami raširili svinjsku kugu. Trebalo je usko ciljano i brzo iskorijeniti bolest i onda se ne bi tako brzo širila. Nije normalno imati šest mjeseci zone ograničenja, tako se bolest ne eradicira. Ovo što imamo je šest mjeseci, mislim da to nije način.”

Smatra da svinjogojstvo ima budućnost u Hrvatskoj, ali uvjeti za to moraju biti visoki.

