Kako su učenici riješili nacionalne ispite? Objavljeni su rezultati

Srećko Niketić/Pixsell

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) predstavio je rezultate nacionalnih ispita učenika četvrtog i osmog razreda u školskoj godini 2023./2024.

“Rezultati će pokazati svakom učeniku gdje je u odnosu na svaki predmet, a svakom učitelju gdje se on nalazi na razini škole. U školi će se moći napraviti vrlo suptilna analiza učenika četvrtih razreda koje uče različite učiteljice. Svaki učenik, učitelj i svaka škola dobit će povratnu informaciju. Naše škole su spremne to napraviti, NCVVO je spreman u svom dijelu to provesti. To je sad stvar našeg resornog ministarstva da odluči hoće li to primijeniti kao kriterij za upis u srednje škole”, rekao je Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a.

Čemu služe nacionalni ispiti?

Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelan u Zagrebu za N1 je komentirao što misli o provedbi nacionalnih ispita u osnovnim školama.

“Samo ispitivanje za sebe nema velikog smisla ako se ti rezultati neće koristiti da se rezultat poboljša. Sustav se treba malo bolje izbaždariti na temelju rezultata. Dobar i vrlo dobar u ovoj školi može značiti nedovoljan i dovoljan u drugoj školi ili obrnuto. Sustav još uvijek nije dovoljno izbalansiran i rezultate svega toga bismo trebali iskoristiti da se sustav poboljša i da ista ocjena vrijedi za isto znanje”, rekao je Supanc.

Navodi da u njihovoj školi ocjene koleriraju s rezultatima, no kaže kako zna da to nije tako u svim školama.

“Mislim da bi za upis u srednje škole trebalo uvesti kriterij znanja, a ne samo ocjena. Ako iz određenog područja u kurikulumu učenici na razini Hrvatske ne postižu dobre rezultate, onda treba vidjeti što s tim područjem, kako to poboljšati i je li ono učenicima uopće potrebno”, zaključio je.

