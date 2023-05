Podijeli :

Saborska zastupnica iz stranke Možemo, Ivana Kekin, gostovala je u Novom danu gdje je komentirala poreznu reformu.

HDZ-ov Marko Pavić je rekao kako će nakon porezne reforme građanima znatno rasti plaće ako jedinice lokalne samouprave budu junaci. Kekin je podsjetila “na duty-free aferu junaka Pavića”.

“Javni novac je koristio da bi kupio deziće i parfeme i sada poziva lokalne čelnike koji grade vrtiće da budu junaci. To izaziva jedno susramlje”, rekla je.

Stiže veliko povećanje poreza na vikendice, evo koliko ćete plaćati

“Vidjet ćemo kako će se postaviti HDZ-ovi gradonačelnici. Neki se, poput gradonačelnika Dubrovnika, pohvalio da neće dizati porez na dohodak, no tko si tamo može priuštiti stanovanje., To je grad koji se pretvara u kulisu za turiste i to svi Dubrovčani osjećaju”, rekla je.

Kekin je istaknula da Hrvatska ima nepravedan porezni sustav jer je zasnovan na PDV-u koji nije pravedan jer oni s manjim plaćama troše cijeli iznos na hranu i osnovne potrepštine na što plaćaju PDV na gotovo cijelu plaću, a oni koji imaju veće plaće i uspiju staviti nešto sa strane ne plaćaju PDV na cijeli iznos plaće.

“Mi ne oporezujemo imovinu, što znači da oni najbogatiji među nama, što smo vidjeli na primjeru bivšeg ministra Paladine čija je supruga plaćala manje poreza nego teta u Konzumu, su imuni na poreze”, rekla je.

“Premijer na ovaj način kažnjava one građane koji za HDZ nisu glasali”, dodala je Kekin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.