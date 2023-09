Kekin o trgovcima dugovima: “Dolaskom Andreja Plenkovića to je počelo cvjetati”

Podijeli :

Saborska zastupnica stranke Možemo, Ivana Kekin, gostovala je u Novom danu gdje je komentirala saborsku raspravu o DORH-u koja je trajala do kasno u noć.

Kekin navodi kako je u srijedi potrošen čitav dan u Saboru za raspravu o poslovniku i da je navečer došla rasprava o DORH-u koju je oporba pogurala. “Rasprava je počela iza 21 sati, a trajala je do 3 sata ujutro. Sutradan je bila još jedna važna sjednica odmah ujutro. Izvješće DORH-a je moglo ići danas pa da se sve stigne raspraviti. Istodobno se događaju i odobri pa ne možete istodobno biti i u sabornici”, rekla je.

“Vladajući to stalno rade kako bi sakrili od očiju javnosti neke stvari. Kada kažemo premijeru da je mecena korupcije on se naljuti, a stavljaju raspravu o najvažnijoj instituciji u borbi protiv korupcije usred noći da javnost ne može vidjeti raspravu”, dodala je.

Smatra da šefica DORH-a ima problem s prioriteziranjem i da relativizira s nekim izjavama rad te institucije. “Govorila je da su financijski na niskim granama i da nemaju dovoljno ljudi, što smo vidjeli jer se nitko nije javio za šefa USKOK-a, ali šefica DORH-a ne vidi problem u sebi i vladajućima nego eto u oporbi koja propituje njihov rad u zemlji koja ima najvišu stopu korupcije u EU-u”, navela je Kekin.

Noćna sjednica o izvješću o radu DORH-a

“Afere otkrivaju novinari ili Ured europskog tužitelja i onda ih preuzima DORH i to sve onda traje. Vidimo aferu Agrokor. Zbog toga kada oni kažu da provode izvide ne vjerujem kada ćemo i kakve rezultate vidjeti, pogotovo kada je ona na čelu DORH-a. Ona je više puta dokazano lagala javnosti”, upozorila je.

“Mi smo zemlja koja ima razgranatu korupciju i nitko se ne želi baviti tom korupcijom, pod ovim okolnostima”, dodala je.

Komentirala je i raspravu o agencijama koje trguju dugovima. “Dugovi se prodaju intenzivno od 2015. i 2016., tada je dolaskom Andreja Plenkovića to počelo cvjetala. Njihov rad je potpuno nereguliran, niti jedna naša inicijativa nije prošla i sada vladajući kažu da uređuju to. Ništa ioni ne uređuju nego provode direktivu EU-a, što moraju zbog banaka”, rekla je.

“Sad se napretkom smatra to da se građaninu javi kada je njegov dug prodan, to govori u kakvoj zemlji živimo. Dug se uopće ne bi trebao prodavati nekreditnim institucijama koje ne podliježu velikom broju zakona. Ti građani samo otplaćuju kamatu jer banka proda dug za 30 posto vrijednosti, a agencije ga naplaćuju tako da zarađuju 300 posto, za to postoji samo jedan naziv, a to je lihvarenje”, navela je.

Tvrdi da su vladajući sada napravili minimum minimuma. “Tu ne postoji politička volja i oni ne žele regulirati rad agencija jer oni su do sada mogli uzeti naše prijedloge, ili ih barem preuzeti. Ne pokazuju niti minimum političke volje i građanima neće biti bolje dok se HDZ ne ode s vlasti, kao i u nizu drugih sektora”, napomenula je.

Dotaknula se i slučaja ubojstva studentice od strane policajca i izjavu njegovog šefa koji prejudicira istragu. “Taj slučaj je ekstremno zabrinjavajući. I sam ministar Božinović je rekao da nema nikakvog razloga za neovisnom istragom, a mi smo nakon 24 sata tek saznali da se radi o ubojstvu. Prvo smo čuli da je riječ o ubojstvu, pa onda da je slučajno pištolj opalio prilikom čišćenja, a onda DORH preinačuje sve u ubojstvo. Ako nije bilo zataškavanja kako je moguće da se utvrdilo da nije bilo ubojstva. Mi smo se nadgledali policijskog zataškavanja kada su u pitanju njihove kolege, sjetite se slučaja Dekanić”, rekla je.

“Ako je sve uredu, u čemu je problem da se provede istraga i kontrola”, dodala je.

“Vidimo da je Plenković i kroz “lex AP” ovu zemlju sve više pretvara u autokraciju. Oduzimanjem pozicije medija demokracija slabi, kao što slabi uništavanjem institucije, uzeli su sve, a sada uzimaju i planinarske domove. Usporedite samo institucije prije vladavine Plenkovića i sada”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.