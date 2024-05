Kekin: “Nije prošlo tjedan dana i vidimo koliko je Plenkovićeva priča zapravo šuplja”

Podijeli :

Saborska zastupnica stranke Možemo, Ivana Kekin, gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala aktualna politička zbivanja.

Kekin tvrdi da je odluka DP-a da Milorad Pupovac ne može biti predsjednika Odbora za manjine diskriminatorna. “Imamo situaciju da jedna stranka uvjetuje da predstavnici jedne manjine mogu ili ne mogu ovo ili ono. Mi mislimo da je to sporno. Je li to dogovor HDZ-a i DP-a ili je dio koalicijskog dogovora, mi to ne znamo”, rekla je.

“Plenković je govorio da se Pupovca, s kojim je ugodno surađivao osam godina, neće odreći, a na kraju ga se odrekao. Već je tim činom institucionalizirao diskriminaciju”, dodala je i navela da je to sigurno etničko pitanje.

“Govorimo o Odboru za ljudska prava i manjine i običaj je bio da predstavnici manjina predlože tko će biti na čelu odbora. To je u zadnja dva mandata bio Pupovac i sada DP kaže da to više ne može. To su opasne diskriminatorne poruke”, smatra Kekin.

“Vidjet ćemo kako će to završiti, čuli smo jučer Radina koji je rekao da će oni čvrsto stajati uz Pupovca i sada će se vidjeti kako će se postaviti HDZ”, istaknula je.

“Nije prošlo tjedan dana od konstituiranja Vlade i vidimo koliko je Plenkovićeva priča o premoćnoj pobjedi zapravo šuplja. Vlada je konstituirana, ali za skupu cijenu, puno skuplju nego prije 4 godine kada nije morao u koaliciju s DP-om, ali sada mora jer je dobio manje mandata. Sada se troši vrijeme na neke stvari na koje se prije nije moralo. Ja bih postavila pitanje je li hrvatskim građanima zaista od iznimne važnosti tko će biti na čelu nekog saborskog Odbora. Važno je u smislu da neki ljudi bolje rade, ali to je sada tema o kojoj razgovaramo već tri dana jer jedan partner uvjetuje to po etničkom ključu”, rekla je.

Nada se da na razini Europskog parlamenta neće doći do koalicije Pučana i radikalne desnice jer bi to moglo dovesti u pitanje demokraciju.

“Imali smo primjer da su građani u Njemačkoj, kada su čuli za planove AfD-a, izašli na ulice i pobunili se, i od tada njima potpora pada. Vidimo i primjeru našeg DP-a da njihova politika zaštite ljudskih prava znači zabranu pobačaja, deratifikaciju Istambulske konvencije, izoliranje cijele jedne etničke grupe, ukidanje stečenih prava LGBT populaciji”, dodala je.

Navodi i da DP nema odgovore ni na jedno ekonomsko pitanje. “U kampanji je njihov odgovor bio da će privatizirati HEP. Oni su svoju politiku temeljili na plašenju i tzv. anti-estamlišmentu”, navela je.

