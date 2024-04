Kekin o Ustavnom sudu: “Ono što je najdomljivije iz njihovog obraćanja…”

Podijeli :

Zastupnica Možemo Ivana Kekin bila je gošća Newsrooma u kojem je s Domagojem Novokmetom razgovarala o ishodu parlamentarnih izbora i mogućim koalicijama za ulazak u parlament.

Osvrnula se Ustavni sud koji je u petak ustvrdio da predsjednik Zoran Milanović ne može biti kandidat za mandatara za sastav vlade, ali ni premijer, ističući da svako drukčije tumačenje ugrožava višestranački parlamentarni demokratski ustavni poredak i vladavinu prava.

“Bilo bi čudno reći da me šokirao Ustavni sud jer smo upravo zbog toga tražili njihovo očitovanje prije izbora, slutili smo da njihovo upozorenje koje su dali Zoranu Milanoviću nakon što je najavio uključivanje, nije slučajno bilo onako neprecizno. Ono što je najdomljivije iz njihovog obraćanja je to da su rekli da će poštovati izborni rezultat jer Zoran Milanović nije dovoljno utjecao na izborni proces. A kako oni kvantificiraju taj utjecaj? Valjda rezultatom izbora. Oni doslovno kažu to da je SDP osvojio više mandata, onda bi valjda utjecaj Milanovića bio pretjeran pa bi se izbori morali poništiti. Troje sudaca je dalo izdvojeno mišljenje i vrijedi ga pročitati. Oni su rekli u zaključku da je de facto Ustavni sud rekao da će poštovati rezultate izbora ako premijer ne bude Zoran Milanović. Ako će to biti Zoran Milanović, onda nećemo poštivati. Nisam stručnjak, ali mislim da je to sasvim jasno da je protuustavno”, rekla je saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin.

Navodi da je Ustavni sud i prije jasno pokazivao kome idu u korist.

“Gdje su bili kad smo tražili da se oglase o izbornim jedinicama. Vidimo da je jedan glas za HDZ najjeftiniji. Najmanje ljudi mora glasati za HDZ da dobiju mandat. Kod njih mandat vrijedi 13 tisuća glasova, kod nas 18 tisuća, sirotom Fokusu 45 tisuća. To govori jasno o tome da su izabrali stranu, da su se upetljali u izborni proces. To pokazuje da kod Andreja Plenkovića vlada panika i da nema ruke iako dolazi samopouzdano i govori da će složiti Vladu. Mislim da se Ustavni sud ne bi petljao u izborni proces da Plenković tu ima sigurne ruke. Oni ne mogu nikoga uplašiti, mogu samo ljude revoltirati”, rekla je.

Također kaže da je današnji istup Ustavnog suda zaista nedemokratski.

“Svatko tko je dao glas za te stranke je dao i glas protiv HDZ-a. Tko god uđe u većinu s HDZ-om je kvalificiran kao najgori žetončić i njih će birači kazniti. Rekli smo da ne možemo biti u vladi s desnicom, a ako dođe do ovakve pat pozicije, rekli smo da smo spremni skupa s desnim strankama iz parlamenta podržavati manjinsku vladu. Most ima lagan izbor, hoće li to napraviti ili treći put dovesti HDZ na vlast? Ako nam je svima na srcu rušenje HDZ-a onda ne bi trebali imati problema da iz parlamenta podržimo one s kojima se dogovorimo”, zaključila je.

