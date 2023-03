Klancir: Slučaj Dekanić je vrlo osjetljiv za centralu HDZ-a

Podijeli :

Đurđica Klancir, analitičarka i nova urednica na N1 televiziji, komentirala je u Newsroomu slučaj uhićenja HDZ-ovog župana Damira Dekanića i reakcije s političkog vrha koje su uslijedile.

Klancir je ukazala da vrh HDZ-a pokušava gurnuti cijeli slučaj na mikrorazinu, odnosno svesti to na osobnu odgovornost župana, ali dodaje da je ovaj slučaj izrastao i u makroproblem, i što se tiče sustava, i političke scene.

“Radi se o županu u županiji koja je za HDZ izrazito bitna. Vidjeli smo cijelo vrijeme otkad je skandal buknuo da ga se nastojalo minorizirati”, kazala je Klancir.

“Ne treba zaboraviti da je on bio jedan od vinovnika one dramatične afere s INA-om. Jedan krak je vodio do Plinare istočne Slavonije, u kojoj je suvlasnik županija na čijem je čelu Dekanić”, dodala je ukazujući da je zanimljivo da se baš tada našao na službenom putu.

Ističe da je HDZ u Vukovarsko-srijemskoj županiji za centralu HDZ-a jako bitan.

“I u ovoj županiji imamo snažan Domovinski pokret. Ne trebamo zaboraviti da je gradonačelnik Vukovara bivši HDZ-ovac, gospodin Penava, i da je zapravo i na lokalnim izborima bila žestoka borba između proplenkovićevog HDZ-a i Domovinskog pokreta i drugih otpadnika iz HDZ-a. Sada taj župan, koji treba biti čuvar Plenkovićevog HDZ-a na istoku, završava ovako. Nakon godinu dana se otkriva ne samo da je on počinio automobilsku nesreću u pijanom stanju, nego da je osmislio i cijeli taj koncept prekrivanja”, kazala je Klancir.

Napominje i da je ravnatelj policije Milina ustvrdio da interna istraga nije uočila nikakve nepravilnosti pa zaključuje da imamo ovdje i problem policije.

“Kroz ove reakcije ključnih ljudi HDZ-a vidimo da im je to vrlo osjetljiva situacija. Dolaze izbori i ako se sada pokaže da je njihov ključni čovjek u županiji organizirano osmišljavao priču i dugotrajno lagao, to je snažan udarac za HDZ na tom području. Tu će se teško oporaviti. Mario Banožić nema tu baš neki bazen iz kojeg može izvući posve nekompromitirane političare”, kazala je Klancir pa dodala:

“Nemojmo zaboraviti da se ovdje upleo i jedan SDP-ovac, ne znam kako to baš središnjica SDP-a pozdravlja da je odvjetnik Dekanića tako angažirani vijećnik SDP-a.”

Osvrćući se na paket pomoći, Klancir je kazala:

“Bilo bi poželjno da Vlada krene prihvaćati poteškoće s kojima se suočavaju građani. Šteta što se nije odgovornije pristupilo novim mjerama za suzbijanje inflacije. Reakcije ekonomista i ne samo njih, govore da je ovo kratkotrajno, promotivno, da su to zapravo predizborne poruke. Hoće li ovaj slučaj narušiti pozitivan imidž koji se forsira ovaj tjedan? Budimo oprezni, mnogi mediji će i ovaj incident svrstati na margine, upravo onako kako su to pokušali danas kanalizirati i premijer i predsjednik Sabora.”

Dotaknula se i kritika predsjednika RH Zorana Milanovića navodeći da nije bio toliko odlučan u vrijeme svog mandata kada se pojavio slučaj Sabo:

“U premijerskim cipelama se jako nastoji minorizirati incidente vlastitih stranačkih zvijezda na lokalnoj razini. To je već pošast u Hrvatskoj, vrlo zabrinjavajući trend.”

