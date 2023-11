Klauški: Europski tužitelj predstavlja glavnu prijetnju ovoj Vladi

Podijeli :

Tomislav Klauški, kolumnist 24sata, bio je gost Newsrooma kod našeg Ilije Jandrića. Tom prilikom osvrnuo se na odnos premijera Plenkovića prema medijima i interesnim skupinama u društvu, a prokomentirao je i nadolazeću izbornu godinu.

Tomislav Klauški osvrnuo se na način kojim predsjednik Vlade, Andrej Plenković, komunicira s novinarima te na njegovu tvrdnju da nije točno ono što piše u Vladinom izvješću o državnom proračunu nego ono što on tvrdi.

“To nije prvi put da Plenković tako komunicira i kada je govorio o drugim aferama ili o temama kao što je obnova ili obrana od covida, uvijek je bilo njegovo tumačenje i njegova riječ važnija od samih brojki i podataka koje je javnost tumačila. Tako da Plenkoviću nije prvi put da se postavio kao vrhunski autoritet, ne samo politički nego i društveni, medijski i koji god hoćemo. On radi ono što bi mu se moglo odbiti od glavu, preuzima bitku sam protiv svih, on preuzima na sebe obračun u ime Vlade sa svima, sa seljacima, medijima, europskim tužiteljem i s kime god treba”, objasnio je Klauški.

“On je konstantno taj koji tumači afere, ovo je valjda 10. put da on brani nekog ministra ili ministricu od optužbi, a nakon njegovih obrana taj ministar ili ministrica obično završe u zatvoru ili budu smijenjeni. Umjesto da pusti ministricu da se sama brani, ako već ima potrebu, Plenković sam preuzima obranu Vlade. Mislim da, osim što pokazuje autokratske tendencije, on shvaća da je on taj koji jedini može zaštititi Vladu i samoga sebe u toj situaciji jer sve afere koje se otvore na kraju se reflektiraju prema njemu i idu prema njemu”, dodao je.

Klauški je kazao kako europski tužitelj postaje ono nešto od čega naša Vlada može strahovati.

“Europski tužitelj nije pod kontrolom HDZ-a, nije pod kontrolom ove Vlade i on predstavlja glavnu prijetnju ovoj Vladi”, rekao je.

Kolumnist je istaknuo da je sve više ratova koje Plenković vodi te da ulazi u sukobe sa svima.

“Iskazuje nervozu što nije tipično ako želi što više prodati svoje zasluge, ako tih zasluga ima jako puno on se ne osjeća više komforno s tim zaslugama, on više strahuje od loših tema i afera koje se otvaraju”, rekao je Klauški.

“Kada se već govori o tome koje vrijeme izbora bi Plenković trebao izabrati mislim da bi mu se trebalo početi žuriti na izbore dok mu sljedeća ministrica uspije preživjeti ili će i ona biti prisiljena dati ostavku. Jača njegova nervoza i krajnje je vrijeme da raspiše izbore i da kapitalizira ono što misli da ima trenutno u rukama kao kapital za izbornu kampanju”, dodao je.

Klauški je komentirao i prijedlog državnog proračuna te rekao da HDZ uvijek preko proračuna kupuje glasove.

“Stara praksa i nekoliko garnitura HDZ-a, posebno pred odlaskom s vlasti i u predizbornim godinama, su potpisivali sporazume sa seljacima, sindikatima, nekim interesnim skupinama u društvu.”, kazao je.

“To nije prvi puta da HDZ tako barata proračunom i tako će uvijek biti”, dodao je.

