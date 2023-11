Vidović: Imam dojam da je premijer bio iznenađen kad je došlo do uhićenja jednog od ministara

Podijeli :

Saborski zastupnik Socijaldemokrata Franko Vidović i predsjednik saborskog Odbora za obranu u N1 Studiju uživo komentirao je političke aktualnosti s našom Sandrom Križanec.

“Prerano je povlačiti paralele između Ivana Anušića i Marija Banožića, prošlo je tek sedam dana. Resor je kompleksan i bremenit ovog trenutka. U ovih 7 dana vidim da je uspostavljena komunikacija s Pantovčakom. Vidim da je čovjek akceptirao ono što se pričalo u javnosti, poput brodogradnje u Splitu koju je stavio na važno mjesto. Zasad je sve ok, ali vidjet ćemo. Ti brodovi stoje na navozu, a neophodni su Hrvatskoj ratnoj mornarici”, rekao je saborski zastupnik Franko Vidović.

Navodi da misli da bi nadzor u DORH-u bio potpuno pogrešan.

Franko Vidović: Grlić Radman neučinkovito radi svoj posao. Sjetimo se poziva Putinu Anušić o suradnji s Milanovićem: Nema tu što biti plodonosnije, bolje ili lošije

“DORH ima nadzor iznad sebe, to su izvješća koje šalju prema Saboru. Svaki drugi nadzor nad DORH-om bi doveo do toga se njime manipulira. Na kraju balade ipak odabirem vjerovati instituciji DORH-a. Neke stvari su napravljene krivo tijekom ovih par godina, ali mislim da je preteška riječ reći da premijer ima u potpunosti nadzor nad DORH-om. To bi nas vratilo u devedesete. Imam dojam da je premijer iznenađen kad je došlo do uhićenja jednog od ministara. On je doista bio iskreno iznenađen, čovjek koji ima kontrolu nad DORH-om ne bi bio toliko iznenađen”, rekao je Vidović.

Saborski zastupnik kaže da ono što treba postojati u politici, treba postojati i u DORH-u.

Dotaknuo se i prosvjeda seljaka. “Ne treba postojati kontrola nad DORH-om, ali unutar njega mora postojati odgovornost. Mislim da bi premijer trebao krenuti s neke druge strane. Ja bih pokušao naći razlog zbog čega je jedan takav bunt pao na plodno tlo. Činjenica je da postoji afrička svinjska kuga i da se suzbija na određe načine te je činjenica da veterinarska inspekcija provodi nešto što bi trebala. Premijer bi trebao razmisliti zašto mu se događa bunt ako je sve ispoštovano. Bunt mu se događa jer ljudi nisu u dovoljnoj mjeri obeštećeni za to. Država je trebala podmetnuti leđa i obeštetiti te ljude. Ne možete doći čovjeku, eutanizirati mu svinje i poslije toga mu isplatiti 20 ili 30 eura po svinji. Od tih se ljudi radi sirotinja i tjera ih se van iz države. Ljudi se bore za svoju egzistenciju.”

