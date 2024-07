Klauški: Milanović koristi SDP samo kao vlastito oruđe za postizanje političkih ciljeva

Podijeli :

Kolumnist 24sata Tomislav Klauški u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak komentirao je, među ostalim, i Milanovićevu kandidaturu za predsjednika.

“Zoran Milanović nije prepreka desničarskim vrijednostima. On je na Pantovčaku bio promotor desničarskih vrijednosti. On je možda prepreka hegemoniji HDZ-a i to je jedina točka na koju se SDP u svojoj podršci može osloniti. Milanović je anti HDZ-ovac i jedno je podržati Milanovića kao anti HDZ-ovskog predstavnika, a drugo je podržati ga kao formalnog predstavnika lijevo-liberalne opozicije”, rekao je Klauški o novoj kandidaturi Milanovića.

Komentirao je i odnos Milanovića i SDP-a.

“Milanović je taj koji se dosta puta odmicao od SDP-a i samim tim pomicao SDP na političkoj sceni i izazivao revolt svog biračkog tijela. Sad se SDP našao u situaciji da mora slijediti Milanovića. SDP nema snage emancipirati se od Milanovića koji pak koristi SDP samo kao vlastito sredstvo, oruđe, za postizanje svojih političkih ciljeva.”

“Ovo je bila prilika SDP-u”

Klauški je dodao da je SDP-u ovo bila prava prilika da pokaže spektar svojih kandidata i ideja.

“Ovo je bila prilika da postanu stranka koja ima snagu i politiku i koja se obraća svom biračkom tijelu, a ne čekaju da to napravi Milanović koji se praktički nekada i ne obraća SDP-ovom biračkom tijelu.

Cijela stranka je postala talac Zorana Milanovića.”

Kakva će biti strategija Andreja Plenkovića?

Klauški je komentirao i što bi Plenković mogao napraviti odnosno kojeg kandidata će odabrati.

“Meni se čini da je Plenković postao žrtva svog uspjeha na parlamentarnim izborima. Predsjednički izbori su često antivladini izbori. Plenković je sebi zavezao ruke i otvorio put Milanoviću.

Druga stvar koju Plenković koristi je da poseže za nestranačkom osobom jer u slučaju pobjede ta osoba neće njega ugroziti u stranci“, kaže Klauški.

