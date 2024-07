Zašto bi snažni HDZ slao nestranačkog kandidata na Milanovića? Analitičar: “Ovo bi moglo biti kao 2009.”

Podijeli :

Zoran Milanović nedavno je očekivano objavio kandidaturu za drugi mandat na Pantovčaku. Za to vrijeme, HDZ još nema kandidata za predsjedničke izbore, ali redovno pušta probne balone s imenima mogućih kandidata.

Proteklih se tjedana kuloarski spominje ime književnika Mire Gavrana, predsjednika Matice hrvatske, kao mogućeg nestranačkog kandidata kojeg bi nominirao HDZ. U srijedu je Gavran novinarima rekao da je iznenađen spekuliranjem njegovim imenom, ali nije isključio mogućnost da bude kandidat za predsjednika Republike.

Ako bi se to dogodilo ili kad bi HDZ istaknuo nekog drugog nestranačkog kandidata za tu izbornu utrku, bio bi to presedan. Naime, na svih dosadašnjih sedam predsjedničkih izbora od 1992. do 2019. HDZ nikada nije imao nestranačkog kandidata. To je i razumljivo, budući da se svo to vrijeme radi o najjačoj političkoj stranci.

HDZ uvijek išao sa stranačkim kandidatima

U devedesetima je Franjo Tuđman dvaput uvjerljivo pobjeđivao na predsjedničkim izborima. Godine 2000. HDZ je na izbore išao brže-bolje morajući naći kandidata da zamijeni nedugo ranije preminulog Tuđmana. Izabrali su Matu Granića koji se pored Stjepana Mesića i Dražena Budiše te u atmosferi teškog poraza HDZ-a na prethodnim parlamentarnim izborima, nije probio u drugi krug. Godine 2005. kada je bilo jasno da će Mesić osvojiti drugi mandat, HDZ je u izborni sraz s njime poslao Jadranku Kosor, tada potpredsjednicu Vlade, ministricu branitelja i najbližu suradnicu premijera Ive Sanadera. Kosor je ušla u drugi izborni krug, ali i izgubila od Mesića.

Godine 2009. kandidat HDZ-a bio je Andrija Hebrang. Ni on se nije uspio probiti u drugi krug – tamo su otišli Milan Bandić i kasniji pobjednik Ivo Josipović. Ti su izbori iz vizure HDZ-a bili neobični. Hebrang se žalio da stranka nije zdušno stala iza njega. HDZ je praktički imao još dvojicu kandidata koji su nastupili kao nezavisni, ali su očito bili vezani uz tu stranku – Nadana Vidoševića i Dragana Primorca.

Godine 2014. HDZ je na branitelja mandata Josipovića poslao Kolindu Grabar Kitarović koja ga je pobijedila, ali 2019. protiv Zorana Milanovića nije uspjela osvojiti i drugi mandat.

“Lakše je pobijediti Milanovića s nestranačkim”

Predstojeći predsjednički izbori mogli bi biti prvi na kojima HDZ neće imati kandidata koji je i član stranke. Budući da je stranka uvjerljivo najjača u Saboru i u anketama, pitanje je bi li aranžman s nestranačkim kandidatom bila politički dobra odluka. Komunkacijski stručnjak Krešimir Maccan smatra da ne bi.

“HDZ ne bi trebao ići s nestranačkim kandidatom jer su najjača stranka i imaju rejting od 30 posto, što znači da njihov kandidat sigurno prolazi u drugi krug. Ali, ako im je cilj pobijediti Milanovića, onda je to možda lakše s nestranačkim kandidatom. S tim da bi onda taj trebao biti netko sa strane, netko treći”, procjenjuje Macan.

To bi, po Macanu, značilo da taj nestranački kandidat službeno ne bude kandidat HDZ-a. Takva bi situacija bila slična onoj iz prvog kruga predsjedničkih izbora 2009. kada je HDZ uza svog stranačkog kandidata (Hebranga) praktički imao i dvojicu nezavisnih (Vidoševića i Primorca) koje, naravno, nije službeno podržao.

“HDZ-ov nestranački kandidat ne može proći, pa im je zato bolje da bude neki nestranački kojemu bi HDZ dao podršku u drugom krugu. To bi bila moguća varijanta”, dodaje.

Koliko će biti kandidata s desnice?

Mnogo ovisi i o tome hoće li Marija Selak Raspudić ići na predsjedničke izbore kao nezavisna kandidatkinja.

“Ako ona bude išla, to će podijeliti desno biračko tijelo. A ako Možemo! ne bude imao kandidata, onda ljevica nema za koga drugog glasati nego za Milanovića. Tu će trebati jako dobro iskalkulirati postotke. Ako im je cilj smijeniti Mialnovića, moraju imati neki originalan pristup. Zasad su sve ovo probni baloni”, ističe Macan.

HDZ, smatra on, ima problem jer ne zna koga bi poslao u predsjedničku utrku.

“Oni imaju potencijalne kandidate, ali je pitanje žele li oni ići u utrku koja zasad favorizira Milanovića. Vjerojatno ima onih koji ne žele ići u to svjesni poraza. To je situacija kao i 2009. godine. Da Vidošević i Primorac nisu tada išli, Hebrang bi sigurno prošao u drugi krug, ali bi tada opet izgubio od Josipovića. HDZ sada mora procijeniti koliko će biti kandidata na desnici, na koga će se razmrviti glasovi i s koliko glasova njihov kandidat može proći u drugi krug”, kaže.

“Pušteno je puno probnih balona”

Macana smo pitali bi li nestranački kandidat HDZ-a bio svojevrsni ustupak koalicijskom partneru Domovinskom pokretu. Iz DP-a su poručili da neće imati svoga kandidata, a šef stranke Ivan Penava u jednom trenutku je neodređeno izjavio da im Milanović ne bi bio neprihvatljiv. U srijedu je, pak, DP-ov zastupnik Stipo Mlinarić hvalio Gavrana nazvavši ga “velikim intelektualcem” i ustvrdivši da su u politici potrebni ljudi poput njega.

“Penavina izjava bila je “patka”. Sve dok su koalicijski partneri, ne dolazi u obzir da DP podrži Milanovića. Ali, DP će lakše podržati kandidata koji nije HDZ-ov. Zato je i Mlinarić hvalio Gavrana. Zato i u HDZ-u testiraju tko bi im prošao kao kandidat. Puno je probnih balona u zraku i još nitko ne zna što će biti”, smatra Macan.

