Klauški o sporoj obnovi: Tu je neki relikt komunizma, a to dogovara HDZ-u

Izvor: N1

Tomislav Klauški, kolumnist 24 sata, gostovo je u Newsroomu kod Ilije Jandrića gdje je komentirao sporu obnovu, ali i općenito analizirao 2022. u Hrvatskoj.

“Spora obnova je više iznenađujuća kad se zna da HDZ drži cijelu Hrvatsku u šaci. Oni kontroliraju cijeli proces, pogotovo na tom području. Banija je postala poput Vukovara gdje svi odlaze jednom godišnje i daju velika obećanja”, rekao je.

“Politički je kukavičluk da se ne pojave tamo pred tim ljudima jer očito imaju grižnju savjest. Slali su čak tajnike da daju nova obećanja. Cijelo vrijeme se traže krivci koji će se bacit pod kotače, sad je idealan Paladina koji nije u HDZ-au. Vlada i premijer nemaju odgovor na ta pitanja pa sad kažu da su ljudi namjerno u kontejnerima jer žele biti bliže kućama, ili da krenu putem samoobnove”, rekao je Klauški.

“Prema svemu što čujemo svi su krivi. Teško je reći koga će Plenković žrtvovat, možda će to bit Medved koji je na čelu Stožera za obnovu”, dodaje.

“Sigurno je problem i manjak radnika, ali to je slika Hrvatske, slika papirologije i čekanja, i slika koliko je teško raditi tim poduzetnicima u Hrvatskoj. Tu je neki relikt komunizma da ljudi samo sjede i čekaju pomoć države, a to dogovara HDZ-u”, rekao je.

“HDZ je dobio izbore nakon potresa jer su oni očekivali da samo oni mogu pomoću u takvoj situaciji, to je svojevrsna talačka kriza jer ljudi se onda nemaju kome okrenuti nego HDZ-u. Nije to samo tu, nego i u drugim dijelovima. Što je Slavonija zapuštenija to je HDZ jači”, objasnio je.

Što se Schengena tiče Kaluški kaže da je to ono što smo htjeli, i za što smo glasili, 2013., da budemo dio tog prostora. “Veliki je kontrast između toga što Andrej Plenković donosi iz Bruxellesa i svega lošeg što ima u Hrvatskoj gdje je premijer”, dodaje.

Što se tiče optužnice koja je podignuta protiv Gabrijele Žalac, kaže da sav novac koji stiče u Hrvatsku preko HDZ-a, da se tom novcu ne piše dobro. “Jedino što HDZ nije računao da će iza tog novca doći europski istražitelji”, rekao je.

Kaže da je najveća afera godine definitivno Ina zbog količine novca, ali i da je “probijen led” kad je prvi put uhićen neki ministar koji je bio na poziciji. “To je svugdje signal za pad Vlade, ali kod nas je to postalo normalno”, tvrdio Klauški.

