Klauški: Od Milanovića se može očekivati neočekivano, možda ima lukavi plan

Podijeli :

Novinar 24sata i tjednika Express Tomislav Klauški gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o postizbornim koalicijama.

Podsjetimo, rekordan broj hrvatskih birača izašlo je u srijedu 17. travnja na parlamentarne izbore i odabralo zastupnike u novi, 11. saziv Hrvatskog sabora. Nijedna opcija zasad nema dovoljno za sastavljanje vlade za što je potrebno 76 mandata/potpisa. Slijede pregovori, više opcija je otvoreno.

Prema još neslužbenim rezultatima DIP-a ovako stoje stranke: HDZ 61 mandat, Rijeke pravde 42, Domovinski pokret 14, Most 11, Možemo 10, IDS 2, Nezavisna platforma sjever 2 i Fokus 1 mandat.

Tomislav Klauški rekao je da HDZ prošao dosta dobro s obzirom na prognoze, a SDP dosta loše s obzirom na uključivanje predsjednika Republike Zorana Milanovića.

“Taj rat velikih ubio je male stranke”, kazao je.

Plenković i HDZ prozvali Milanovića i “jatake” jer im nisu čestitali na pobjedi

“Andrej Plenković će glumiti pravednika”

“Vidi se koliko je bila pogubna odluka da SDP i Možemo ne idu zajedno na izbore i da nemaju predizbornu koaliciju”, kazao je.

Klauški je odgovorio na pitanje što je stranka Možemo dobila samostalnim izlaskom na izbore.

“Možemo se vodio situacijom u Zagrebu gdje su dobili vlast i nisu išli sa SDP-om. Htjeli su se etablirati kao nacionalna dominanta opcija i dijelom izgurati SDP na toj lijevoj strani scene, ali nakon ulaska Zorana Milanovića pukla je priča i oko točkaste koalicije. Izborni sustav je takav da pogoduje koalicijama”, objasnio je Klauški.

Novinar je komentirao i izborni sustav u Hrvatskoj te krojenje izbornih jedinica.

“Veća problematika je što se predsjednik Republike angažirao kao premijerski kandidat. Ustavni sud od 2012. govori da bi se izborne jedinice trebale mijenjati i da ni SDP to nije učinio kada je bio u prilici. Ako to ne žele mijenjati, političke strukture se tome moraju prilagoditi. HDZ to mijenja u zadnji trenutak i prilagođava sebi. Male stranke će se žaliti da to pogoduje velikim strankama”, rekao je.

Milanović se obratio nakon izbora

“Od Milanovića se može očekivati neočekivano”

Klauški je kazao da se od prvog dana znalo da će HDZ biti relativni pobjednik.

“Pričalo se o tome da bi možda na snazi bio poljski scenarij gdje bi se relativnog pobjednika zanemarilo i gdje bi stranke ispod toga formirale Vladu. To je legitimno ako dobiju većinu i Andrej Plenković će onda glumiti pravednika i govoriti da rade protiv države” objasnio je Klauški.

“Plenković sigurno neće sjediti skrštenih ruku kada HDZ ulazi u pregovore i neće nekom drugom prepustiti taj posao”, dodao je.

Tomislav Klauški je komentirao što bi mogao biti sljedeći potez Milanovića i kazao kako se od njega može očekivati neočekivano i da možda ima lukavi plan.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

UŽIVO Dogovara se nova većina: Most ne odustaje od glavnog uvjeta, DP ne isključuje Milanovića Oglasio se Grmoja: Uvjet Domovinskog pokreta je da nema Možemo i SDSS-a u Vladi. Pozivam ih na razgovore!