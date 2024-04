Plenković i HDZ prozvali Milanovića i “jatake” jer im nisu čestitali na pobjedi

Podijeli :

Parlamentarni izbori su iza nas, kreiranje nove vlade je ispred nas, no ono što se zna jest da HDZ s partnerima broji 61 mandat te je time uvjerljivo ispred prvog pratitelja - koalicije Rijeke pravde s 42 mandata. Ali, u HDZ-u su nezadovoljni.

Jer, izostala je čestitka na pobjedi. Istina, još nema konačnog pobjednika pa je čudno očekivati čestitku, ali odnosi su napeti pa to ne čudi.

“Ako je mogla Europa, mogli su nam i Milanović i njegovi jataci čestitati na pobjedi. Pristojno i kulturno, civilizirano”, navodi HDZ na Facebooku.

Također, prenosimo u cijelosti sve što je na ovu temu izjavio iz Bruxellesa premijer Andrej Plenković:

Raspudić: HDZ zna da s nama nema što tražiti. SDP? Spremni smo za razgovor

“Šefovi vlada i država EU-a danas su mi čestitali na pobjedi, žele da Hrvatska i dalje ide smjerom sigurnosti i stabilnosti, da brzo formiramo novu parlamentarnu većinu i nastavimo raditi na boljitku građana i osnaživanju nacionalne ekonomije. Koleg(ic)ama sam se ispričao da ću se morati malo prije kraja ovog sastanka Europskog vijeća vratiti u Zagreb kako bih krenuo u razgovore s potencijalnim partnerima, s ozbiljnim i odgovornim akterima, o sastavljanju vlade.

“Hrvatski građani su kaznili ovu Milanovićevu koaliciju nebitnog naziva. No on nije u stanju priznati poraz pa naokolo zivka tvrdeći da ga “ovaj ili onaj podržava”. Po običaju, laže, nastoji zbuniti ljude, loviti u mutnom. Nema nikakve šanse da on i njegova posrnula partija formiraju Vladu. Za razliku od SDP-a i ostalih njegovih jataka, ja sam jučer čestitao svima koji su ušli u Sabor. I onima koje smo porazili.”

