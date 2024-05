Plenkovićev gordijski čvor: Kako će se rasplesti situacija paralelne suradnje s DP-om i SDSS-om?

Podijeli :

Svjedočimo li prvoj krizi vladajuće koalicije? HDZ i pripadnici nacionalnih manjina žele na čelo Odbora za ljudska prava postaviti Milorada Pupovca, a Domovinski pokret se čvrsto protivi tome. Premijer tvrdi: U to se ne miješam, o tome odlučuje Sabor, a o eventualnoj krizi u odnosima vladajućih poručuje - ne sekirajte se.

Kako će Andrej Plenković presjeći gordijski čvor paralelne suradnje i s Domovinskim pokretom i s SDSS-om? Hoće li HDZ podržati imenovanje Milorada Pupovca predsjednikom Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina usprkos protivljenju glavnog koalicijskog partnera?

“Koliko ja razumijem, ovdje je došlo do određene odgode glasanja o imenovanju ne samo ovog Odbora i nekih drugih. Neki dan je, recimo, zbog oporbenih nesuglasica bilo glasanje o predsjedniku i potpredsjednicima Sabora pa oporbeni nisu izabrani. Nisam primijetio da je bilo nekog interesa. To su stvari koje će se dogovarati u danima ispred nas. Što se toga tiče to je dogovor na razini parlamenta, ja se u to uopće nisam miješao. Što se dogovori, tako će biti”, kaže na pitanja našeg novinara Andrej Plenković.

A dogovor na razini kluba zastupnika nacionalnih manjina bio je da se ta pozicija povjeri Pupovcu. On tvrdi da nitko tu odluku manjinama neće oduzeti.

“Odbore izglasava cijeli Sabor i svi njegovi zastupnici pa će tako biti i s Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koje već četvrt stoljeća vode predstavnici nacionalnih manjina uključujući i mene u proteklom sazivu”, kaže Pupovac.

Zato će Pupovac trebati dobiti ruke većine u Saboru, tko god je bude činio. Liberalni dio Plenkovićevih partnera u tom imenovanju ne vidi ništa sporno.

“Meni ni malo to nije sporno, mislim da manjine u Hrvatskoj imaju dosta velika prava, ali onda moramo poštivati ta prava koja su zakonom i Ustavom zajamčena”, kaže Predrag Štromar.

No, partner s najbrojnijim zastupnicima i član Vlade je jasan – SDSS i Milorad Pupovac podršku ne mogu dobiti.

“Ukoliko netko ima ruke, ukoliko netko ima mandate za takve stvari, neka slobodno gura, ali to nije ono što je Domovinski pokret i apsolutno kad smo rekli da nam je SDSS neprihvatljiv i da ih ne želimo u vlasti s nama, ni u većini, ni nigdje, jasno je šta mislimo o bilo kojem članu SDSS-a na nekakvoj izvršnoj poziciji”, jasan je Ivan Penava.

Teoretski, Pupovac može biti imenovan i bez podrške HDZ-a i DP-a, ali onda bi za njega trebali glasati svi ostali saborski zastupnici. No, oporbi nije zanimljivo rješavati unutarkoalicijske sukobe.

“To neka razriješi HDZ sa svojim partnerima. Neka ne prebacuje odgovornost na oporbu. Ja vjerujem da će u konačnici Milorad Pupovac biti predsjednik tog Odbora nakon europarlamentarnih izbora i da će za to DP u konačnici dignuti ruku”, poručuje Božo Petrov.

No, iz DP-a su rezolutni i dovode u pitanje koaliciju ako HDZ podrži Pupovca.

“Ma naći će se rješenje, ne sekirajte se za to”, smiruje situaciju premijer.

Ovo je prva kriza koalicije, smatra bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor i upozorava da je suradnja HDZ-a i DP-a puna kontradikcija.

“U jednom intervjuu Penavu su ovog tjedna pitali što je s kaznenom prijavom koju je podnio protiv Andreja Plenkovića, on odgovara da to ostaje i da to neće povlačiti i da će stvari, citiram, ići svojim tijekom, tako da tu stvar ostaje nepromijenjena. To veli Penava o kaznenoj prijavi protiv predsjednika Vlade s kojim je u koaliciji i kojeg podržava”, navodi ona.

No, bez obzira na ultimatume i kaznene prijave, krize među partnerima nema, odgovaraju predsjednici obiju stranaka i dodaju da su žrtve neprijateljskih medija.

“To je jasno od prvog dana da potpiruju, da podmeću, da plasiraju teze, da žele što brži rastanak, da nam nikad nisu ni htjeli dobro i to je vidljivo u svakom članku, u svakoj riječi novinara”, optužuje Penava.

“Ja predlažem da se mi malo orijentiramo, osobito nakon 9. lipnja, na teško poražene oporbene stranke i njihova previranja, a što se tiče parlamentarne većine i Vlade, ako smo nešto dokazali u proteklih osam godina, to je da znamo koliko nam je važna politička stabilnost”, govori Plenković.

A za tu stabilnost Plenković će i dalje, očito, paralelno održavati odnose i s DP-om i s SDSS-om. Pitanje je samo hoće li u toj igri više popuštati on ili njegovi partneri.

