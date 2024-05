Kolakušić: Borimo se da uzmemo mandat, dva globalistima kao što su HDZ, SDP i Možemo

Podijeli :

Mislav Kolakušić poručio je u ponedjeljak, predstavljajući listu za europske izbore stranke Pravo i Pravda, kako se bore da jedan ili dva mandata uzmu globalistima kao što su SDP, HDZ i Možemo, a izrazio je i zabrinutost zbog najava pojedinih država EU o mogućem ulasku u rat Rusije i Ukrajine.

“Danas pojedine države kažu da će direktno poslati svoje vojnike u rat u Ukrajini. Šta to znači za nas u Hrvatskoj i ostale države članice? Mi ćemo kao članica NATO-a biti u direktnom vojnom sukobu koji s nama nema nikakve dodirne točke”, ustvrdio je Kolakušić.

Kolakušić: Odluke o hrvatskoj poljoprivredi donose se u Bruxellesu

To je, kaže, onaj globalizam o kojem govori dugi niz godina.

“To je onaj globalizam koji vas uvlači u sve ono zlo koje nema nikakve veze s nama i koji nam uopće niti ne dopušta da sami odlučujemo o svojoj sudbini, o svojem gospodarskom putu, o svojim granicama, o svemu onome što bi građani jedne države trebali samostalno odlučivati. To je globalizam koji, nažalost, ima ružno lice zla protiv kojeg se moramo svi zajedno u Europi boriti”, poručio je Kolakušić.

Podsjetio je kako je francuska desničarka Marine Le Pen jučer pozvala talijansku premijerku Giorgiu Melloni i stranku Braća Italije na okupljanje, da suverenističke snage idu zajedno.

Nadam da će to dovesti do određenih rezultata jer će rezultati koje će u ostalim državama EU polučiti suverenisti biti značajni, u nekim državama i do 30 posto.

Mi se borimo u Hrvatskoj da barem jedan ili dva mandata uzmemo globalistima jer je gotovo sigurno da će globalisti iz Hrvatske imati – SDP HDZ, Možemo i ostali, imati najmanje devet predstavnika u EU, poručio je čelnik stranke Pravo i Pravda Kolakušić.

