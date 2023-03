Koliko bi država izdvajala za roditelje njegovatelje nakon smrti djeteta?

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Roditelji njegovatelji prema trenutnom zakonu, 24 sata nakon smrti svog djeteta, prisiljeni su ići na Zavod za zapošljavanje i prihvaćati poslove. Tako to izgleda u praksi - ljudi koji su psihički slomljeni, ljudi kojima i samima treba pomoć, suočavaju se s potpunim nerazumijevanjem države. Zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš predlaže izmjenu zakona koja bi proračun stajala između 150 do 250 tisuća. Promjena zakona znači da bi roditelji njegovatelji imali pravo na šestomjesečni period prilagodbe nakon što se dogodi tragedija i završi dio njihovog života u kojem su potpuno posvetili svoj život brizi o djetetu s invaliditetom.

Zastupnica Mrak Taritaš predstavila je svoj prijedlog u N1 Newsroomu: “Ono što predlažem kroz zakonsku izmjenu je vrlo jednostavno – izmjena članka 68. koji kaže da nakon smrti djeteta, roditelj koji ima status roditelj-njegovatelj, a morate znati da su to u principu majke, imaju pravo na naknadu još šest mjeseci. Kroz tih šest mjeseci imaju kao prvo mogućnost da u miru žaluju za svojim djetetom, a onda da se probaju prilagoditi svijetu rada, svjesne da i one moraju ući u svijet rada.”

“Ova izmjena zakona je vrlo jednostavna, ona nije svjetonazorska, ona ne bi trebala dijeliti društvo. Svi bi trebali biti za to. Riječ je o temi od koje svi imamo grč u želucu kada o njoj govorimo, ali očekuje se od nas da to napravimo. Ja sam saborska zastupnica i za mene je to ljudsko i civilizacijsko pitanje. To nije skupljanje političkih poena, već ljudsko pitanje da ljudski pomognemo roditeljima njegovateljima da nakon smrti djeteta mogu odžalovati i da mogu krenuti drugim putem.”

Ministar obećao: Neću uzeti 6+6 ako ne bude naknade za roditelje njegovatelje Država roditeljima njegovateljima govori da nemaju pravo na vrijeme žalovanja

Mrak Taritaš poziva zastupnike da u sebi prepoznaju čovječnost i prihvate ovaj prijedlog: “Ti se ljudi moraju susresti sa činjenicom da djeteta nema. Svaki trenutak života oni su provodili s tim djetetom i u jednom trenutku tog djeteta nema. Meni se čini da je na razini da prepoznamo u sebi čovječnost, minimum da možemo napraviti da kažemo – ok, imate još šest mjeseci da možete u miru odžalovati i suočiti se s novom realnošću u kojoj tog djeteta nema.”

Zastupnica ističe da otprilike 5.000 roditelja ima status roditelja njegovatelja: “Od toga na razini od godinu dana, kada radite projekcije koliko te djece ode, izračunali smo da bi izmjena zakona proračun koštala do 250 tisuća eura. Prema projekcijama mama iz udruge Sjena govorimo o 150 do 250 tisuća eura u proračunu koji se računa u milijardama! To je nešto što tim ljudima može pomoći u najtežim trenucima, da se suoče s jednim novim svijetom.”

No, čini se da vladajući energično odbijaju prijedloge oporbe. HDZ-ova zastupnica Lukačić govorila je o ženi koja je počela voziti tramvaj pet dana nakon smrti djeteta što joj je navodno pomoglo preboljeti smrt. Na pitanje o izostanku empatije vladajućih, Mrak Taritaš odgovara: “Ja sam se zapravo užasno zgrozila kad sam dobila odgovor Vlade. Točno ono što je kolegica Lukačić navela, to je bilo u odgovoru Vlade. Imaju pravo dobiti naknadu od nekakvih 250 eura i pravo naknade za ukop djeteta. Djeteta nema i neka se izvole prilagoditi – to je bilo zaista okrutno i bešćutno. Zahvaljujući svima onima koji su pisali o tome, tako i o vašoj televiziji koja je u nedjelju dobila i resornog ministra u Točku na tjedan, stvari se se polako pokrenule.”

Benčić: Ne možemo mi imati pravo 6+6, a roditelji njegovatelji ne!

“Ja nemam potrebu da uz zakon stoji moje ime i prezime, već da o tome govorimo i da to stavimo u politički prostor. Neka ga HDZ-ova Vlada pripremi za drugo čitanje, ja ću zaista za to glasati. Problem je što kad oporba nešto predloži, vladajući probaju cijelu inicijativu ubiti u samom začetku. Ali ovo nije svjetonazorsko pitanje”.

Prijedlog Anke Mrak Taritaš na današnjem dnevnom redu Sabora stavljen je tek na posljednje mjesto. Čini se kao da je vladajućima bilo bitno da se što manje raspravlja o ovoj temi: “Vladajućima je uvijek važno da se rasprava o ovakvoj temi stavi što kasnije. Prvo zato što neće dobiti dovoljnu pozornost javnosti pa su samim time ubili temu. Jednako tako, to je moglo biti u petak i izazvalo bi raspravu, a onda je tu nešto manje zastupnika nego što je inače. Ali na to smo mi iz oporbe navikli. Kad uspijemo staviti naše teme na dnevni red, onda dobijemo kasnonoćni termin. Pokušavaju zapravo sve da raspravu ubiju. O tome moramo govoriti i to staviti na dnevni red. Ja ih neću pustiti da to prođe ispod radara. Ako nešto ne bismo trebali politizirati, to je to”.

Rasprava počinje uskoro u ovom kasnovečernjem terminu.