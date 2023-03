Država roditeljima njegovateljima govori da nemaju pravo na vrijeme žalovanja

Podijeli :

Oporba je prikupila potpise za izmjenu Zakona o socijalnoj skrbi prema kojima bi roditelji njegovatelji imali pravo na naknadu i šest mjeseci nakon smrti djeteta, umjesto da odmah moraju na burzu. Hoće li Vlada ići na takve zakonske izmjene? Teško, barem sudeći prema izjavama saborske zastupnice HDZ-a Ljubice Lukačić koja je šokirala svojom izjavom da roditelji ne ostaju bez pomoći jer imaju pravo na jednokratnu isplatu i uputila ih je da se jave na burzu.

Udruga “Sjena” tražila je njezinu javnu ispriku, reagirali su i drugi. A majka koja je ostala bez djeteta i sama je šokirana onim što je čula.

Majka i njena obitelj, muž i dvije dvojčice, nedavno su se oprostile od jednog člana. 23-godišnja Anamarija izgubila je bitku. Živjela je s dijagnozom spinalne mišićne atrofije prvog stupnja, sa samo dvije godine iz bolnice s respiratora otpuštena je na kućnu njegu.

Sa suzama u očima i nezamislivom boli, prvi radni dan nakon smrti djetata, Kristina je morala pokucati na vrata centra za socijalnu skrb da bi rekla da je izgubila najvažnije u životu. S tim danom, država joj govori da nema pravo na vrijeme žalovanja, da već sutra traži posao. Automatski gubi status njegovatelja i mjesečnu naknadu u iznosu od 4 500 kuna.

“14. je Anamarija preminula, s 15. ja sam na zavodu za zapošljavanje. Tek nakon dva tjedna počinjem bit svjesna da sam izgubila dijete. Došlo mi je rješenje od 280 eura mjesečno primanja, dakle šta sad, kud sad, moram ići raditi, kud da idem? Spremna nisam još, a postoje cure koje moram školovat.”, kaže Kristina.

Godinama se upozorava na bezdušne zakonske odredbe

Godinama roditelji njegovatelji djece s teškoćama upozoravaju na zakonske odredbe po kojima, kad dijete za koje brinu umre, oni već drugi dan moraju na burzu rada, prijaviti se kao nezaposleni.

“S jedne strane nama govore da nismo kreditno sposobne zato što nismo zaposlene, no onog trenutka kad premine dijete onda se na nas primjenjuju odrednice zaposlenih”, kaže Ana Alapić iz Udruge Kolibrić.

Saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš pokrenula je inicijativu, prikupila potpise pa će se za dva tjedna u saborskim klupama raspravljati o izmijeni zakona, da se roditeljima omogući primanje naknade šest mjeseci nakon smrti djetata. Hoće li Vlada ići u takve izmjene? Teško, ako je suditi prema odgovoru HDZ-ove Ljubice Lukačić.

Vesna Škulić zastupnici Lukačić: “Ljubice, bi li i naše mame poslala na burzu?” Benčić: Ne možemo mi imati pravo 6+6, a roditelji njegovatelji ne!

“Roditelj njegovatelj ne ostaje bez ikakvih prava. Roditelj njegovatelj se prijavljuje na HZZ i ostvaruje naknadu sa zavoda”, rekla je Lukačić.

Ova izjava posebno je pogodila majke koji opisanu situaciju proživljavaju na vlastitoj koži.

“Nisam razmišljala o tome i dizala kredit da pripremim grobno mjesto za dijete, to je trošak koji je neočekivan i koji treba podmirit. Evo to je opravdanje gospođi za tu jednokratku pomoć koju daju”, rekla je Kristina.

Političari i pod istragom koriste 6+6 nakon mandata

Sabina Lončar iz Udruge Sjena kaže da joj nije realno da propali političari koji se nađu i pod istragama Uskoka mogu koristiti naknadu 6+6 nakon isteka mandata. “A roditeljima koji dožive tu tragičnu stavku u životu da im socijalna država ne može pružiti pomoć i podršku”.

Iz udruge Sjena govore da je prijedlog o produljenju naknade moguće realizirati jer je nije riječ o velikom iznosu niti o velikom broju obitelji.

“Mi smo dobili info da se radi o 30 do 40 roditelja koji bi mogli ostvarit to pravo da im se produži naknada za status roditelj njegovatelj, dakle to bi bio iznos oko 150 000 eura godišnje”, tvrdi Sabina Lončar.

Iz resornog ministarstva tek kratko poručuju da zakon nije rigidan i da su spremni preispitati dosadašnje odredbe.

“Želimo naglasiti kako će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u idućem razdoblju preispitati navedene odredbe i sagledati mogućnosti u kontekstu izmjena Zakona o socijalnoj skrbi koje su planirane tijekom ove godine”, poručuju iz Ministarstva.

I dok se zakoni godinama bruse na radnim skupinama, a roditeljima se obećaje svjetlo na kraju tunela, kada iziđu u javnost – guraju ih sve dublje u mrak.

