Kome ide u prilog banalizacija kampanje? “Milanović nije jedini krivac za to”

Efekte posljednjih dana izborne kampanje i političke konstelacije uoči izbora 17. travnja, za TNT su s našom Natašom Božić komentirale novinarke Iva Boban Valečić (Večernji list) i Jelena Bokun (N1).

Iva Boban Valečić komentirala je sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i rekla da takav način komunikacije govori puno o našem društvu.

“Bez problema je prošla situacija u kojoj u porukama ministar traži nečije zapošljavanje, tako proizlazi iz tih poruka. Te poruke nitko nije demantirao, ministar je rekao da ih se ne sjeća pa se ja pitam što misli ministar koji je ne tako davno zbog slične stvari morao napustiti funkciju.

VIDEO / Butković odgovorio Milanoviću: “Zorane, baš si se unervozio, a ja evo pivam…”

Nakon toga ubaci u eter tvrdnju da je predsjednik Republike lobirao kod stranih banaka da se njegovom rođaku pod sankcijama otvori račun, to je dosta ozbiljno. Milanović tvrdi da to nije učinio, a nakon toga ne dobijemo više niti jedan detalj. Iza toga se cijela priča premješta na pjevanje, Milovu i slične stvari. Ministar i nakon toga ni na koji način ne smanjuje intenzitet, to nije mjesto gdje bismo se trebali nalaziti”, rekla je Boban Valečić.

“Milanović nije jedini krivac za to”

Jelena Bokun odgovorila je na pitanje kome ta banalizacija kampanje ide u prilog.

“Kampanja je specifična”: Dok traju sukobi na društvenim mrežama, ispod radara prolaze važne teme

“Milanović nije jedini krivac za to. On dobro koristi, i zna to raditi i inače, priliku da progovori o pitanjima koja on smatra važnima, tu se najčešće provlače Ina i HEP. Prvo odgovori Olegu Butkoviću ili HDZ-u, a onda uz to spomene teme koje bi trebale biti važne hrvatskim građanima.

Gdje je nestao novac hrvatskih građana, nemamo epilog toga. Andrej Plenković je mjesecima za aferu plin za cent govorio da će se stvari razriješiti i da postoji interna istraga i onda je samo rekao da je ta tema završena. To sve skupa biračima ne ide na ruku, birači ne dobiju ništa konkretno. Mi se svi zabavljamo, ali gdje su te prave teme, kako su neteme došle u prvi plan i pitanje je kome to zapravo koristi, biračima sigurno ne”, objasnila je Bokun.

