Kome je Milanović naštetio ulaskom u kampanju, a tko je profitirao njegovim angažmanom?

Približava se datum parlamentarnih izbora, a po čemu se ova predizborna kampanja razlikuje od dosadašnjih i ostale aktualnosti u Pressingu su s našim Ilijom Jandrićem komentirali glavna urednica portala Nacional.hr Helena Puljiz i kolumnist 24sata Tomislav Klauški.

Stranke i kandidati imaju još šest dana za vođenje kampanje. Helena Puljiz i Tomislav Klauški osvrnuli su se na ono što smo vidjeli dosad.

HDZ objavio Milanovićevih devet prioriteta: Prevesti Hrvatsku u “ruski svet”, uživati u ribi… Milanović: Plenkovića i njegove ministre zanimaju samo poslovi na kojima se prijateljima jamči dobra zarada

“Zoran Milanović, predsjednik Republike, je zarobio izbornu kampanju. HDZ je zarobio državu, a on je uzvratio i zarobio kampanju. Kao što je taj efekt postigao prvog dana tako je i danas. Fokus javnosti je na njemu i na njegovom sukobu s HDZ-ovcima. Ja se ne slažem s nekim analitičarima koji kažu da je to išlo na štetu Možemo, Domovinskog pokreta i Mosta jer oni u ovom trenutku baš zato što ne sudjeluju u tim napadima, ideje koje inače ne bi došle do izražaja u javnom prostoru uspiju ubaciti ispod dima koji se diže iz požara odnosa Milanovića i HDZ-a.

“Svi oni koji su nezadovoljni vide svoj glas u Milanoviću”

To postaje i dosadno, ali publiku loži činjenica da se netko suprotstavlja moćnom HDZ-u. Milanović pomaže SDP-u, ali će do kraja ubiti mogućnost da se netko u toj stranci nametne kao lider. S druge strane je lijepo da netko prkosi HDZ-u i svi oni koji su nezadovoljni vide svoj glas u Milanoviću čak i kada vrijeđa”, prokomentirala je Puljiz.

Tomislav Klauški je ocijenio Milanovićevu kampanju bez kandidature i SDP-ovu kampanju u kojoj ne spominju mandatara i rekao da je Milanović oporbi oduzeo kisik.

“Milanović je učinio uslugu HDZ-u, a ne oporbi”

“Oporba se osušila u njegovoj sjeni, Milanović se postavio kao šef opozicije i učinio je nebitnima sve na lijevom spektru, to se dogodilo i u ovoj kampanji. Preuzeo je cijelu stranku, Peđa Grbin nije bitan, nitko drugi nije bitan. Ulaskom Zorana Milanovića u kampanju HDZ je profitirao da se ne priča o aferama HDZ-a, da se ne radi pritisak na HDZ i da HDZ nije u defenzivi nego u ofenzivi.

Plenković se žestoko obrušio na Milanovića: “Svi oni koji ga podržavaju krše Ustav”

HDZ sada napada Milanovića da krši Ustav itd. Milanović je učinio uslugu HDZ-u, a ne oporbi. HDZ nije nikoga sada naljutio, ako je Milanović ušao u kampanju da probudi emociju ta emocija se iscrpila u prvih tjedan dana”, objasnio je Klauški.

“Ne vidim koaliciju Domovinskog pokreta i SDP-a”

Klauški smatra da će Mislav Kolakušić povući određeni broj glasova na izborima.

“On donosi populistički duh Domovinskom pokretu i spaja živozidaški element”, kazao je.

Klauški je odgovorio na pitanje je li moguća postizborna koalicija SDP-a, Domovinskog pokreta i Mosta.

Je li Domovinski pokret potencijalni partner SDP-a? Hajdaš Dončić: Neću vam reći

“Mogao bi zamisliti Most da se nije pretvorio u to što se pretvorio. Pretvorili su se u incidentnu partiju s kojom ljudi ne žele imati posla jer su njihovi ideološki stavovi došli do izražaja. Most kakav je nekad bio bi mogao sa SDP-om, a ovako ne”, rekao je.

“Ne vidim koaliciju Domovinskog pokreta i SDP-a. Domovinski pokret više voli Milanovića nego Plenkovića iako su bliži HDZ-u nego SDP-u”, dodao je Klauški.

