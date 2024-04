Plenković se žestoko obrušio na Milanovića: “Svi oni koji ga podržavaju krše Ustav”

Podijeli :

N1

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na druženju u Sportskom centru Keglić u Zagrebu, a po završetku se obratio javnosti.

Plenković se pohvalio koliko je uloženo u sport za vrijeme njegove vlade. “Vodili smo računa o svim sportovima i ujednačili smo prava te svi imaju iste naknade, vodeći računa i o trenerima. Naš sport to zaslužuje”, rekao je i pohvalio rukometaše i vaterpoliste zbog plasmana na Olimpijske igre te da su stadioni Maksimir i Poljud proglašeni nacionalnim prioritetom.

Naveo je i ulaganjima u znanost i obrazovanje, koje iznose sada 3,8 milijarde, što je više nego dvostruko nego na početku mandata.

Milanović odgovorio HDZ-ovom ministru: “Butko će ići u zatvor, uzet će mu i gebis, ostat će bez svega”

Upitan o izjavama predsjednika Zorana Milanovića da HDZ krši zakon i da još nije podignuta optužnica protiv Marija Banožića. “Neka se on bavi sa svojom prijateljicom Lovrić Merzel i neka odgovori na pitalicu Butkovića. On je kršitelj Ustava i nanio je izbornim danom štetu od 300 milijuna eura, neka zapita što je s djecom koja ne idu u školu taj dan, i što je s pacijentima koji ne idu na pregled taj dan, to je jedno štetočinsko ponašanje. Ustavni sud , Matica Hrvatske i Komisija HBK mu je uputila da krši Ustav. On je maligni element našeg društva”, rekao je.

“Prekršio je sva etička i pravna načela i to će ljudi kaznit. Ja sam obišao cijelu Hrvatsku i nema nigdje te izmišljene katastrofe. Svi koji ga podržavaju krše Ustav, on i ti njegovi jataci. Takvo sramoćenje Hrvatske još nismo doživjeli, to znaju i ljudi vani i kolutaju očima. Nećemo dopustiti to, kako kaže pjesma Zabranjenog pušenja – pusti hajvan, vratit će se on kada mu bude ćeif. To neće proći”, dodao je.

“Mi se borimo protiv korupcije tako da su pravosudna tijela neovisna i rade zakoniti i nema upliva i naloga. Ovo što on govori su nalozi, to su diktatorske manire”, naveo je Plenković.

VIDEO / Butković odgovorio Milanoviću: “Zorane, baš si se unervozio, a ja evo pivam…”

O korištenju policije u kampanji kaže da “Oleg jako voli pjevati”. “Pa nisu nešto protuustavno pjevali”, dodao je.

O najvećim Hrvatima kaže da je što se politike tiče, to je Franjo Tuđman, a međunarodnog pozicioniranja to su Ruđer Bošković i Nikola Tesla.

Dodao je da su se neke političarke “stokholmskim sindromom vratile Milanoviću”, te ga optužio da se izderavao na admirala Roberta Hranja. “Mi smo tada rekli da mi nemamo što raditi s tim čovjekom. To javnost ne vidi i ne zna. Imamo jednu anomaliju i te se anomalije treba riješiti na izborima, demokratskim putem”, naveo je.

“On obično zapikira nekoga, bio to Banožić, Butković, ili ja, a onda kaže ovi drugi su dobri, a kada se oni jave onda i oni postanu problem. Ljudi vide taj primitivizam i izravni govor mržnje. Model je bitan, ako se on ne pridržava toga zašto bi onda netko stao na crveno?”, zapitao se Plenković.

Osvrnuo se i na ankete prema izbornim jedinicama prema kojima gube tri mandata. “Ta ista agencija je rekla da će Bernardić biti premijer. Kada se borite za sve osobe onda se veselite novim demokratskim izborima. Mi osjetimo na terenu stanje, to anketa ne može prenijeti. Da osjećam val nezadovoljstva onda bih bio oprezan”, ustvrdio je.

“Idemo još jedan put ponizno po obnavljanje povjerenja hrvatskih građana”, zaključio je na kraju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.