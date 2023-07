Kome je prodan plin iz HEP-a? “To mora biti javno objavljeno!”

Podijeli :

Ekonomski analitičar Damir Novotny komentirao je u Novom danu najnoviju aferu u HEP-u.

Govoreći o tome tko je odgovoran ako je HEP kupovao plin od Ine za 47 eura i onda prodavao viškove po višestruko nižoj cijeni, Novotny kaže da je notorna glupost to da se političari bave transakcijama plina. “Ekonomski sustav u Hrvatskoj nije dovršen pa političari uporno žele intervenirati, a energetski sustav im je, čini se, najsimpatičnije područje. Mi ekonomisti uvijek tvrdimo da netko mora platiti račune, nema besplatnog ručka. Tržište plina je vrlo kompleksno. Cijena plina je bila vrlo visoka pa sad pada”, objašnjava.

O odluci Vlade da HEP mora kupovati Inin plin po unaprijed određenoj cijeni kaže: “To je još jedna anomalija i empirijski dokaz da se Vlada ne smije miješati u poslovanje poduzeća.”

Kome je HEP prodavao jeftini plin? “Padat će glave, a možda padne i Vlada!” HEP dnevno gubi 500.000 eura? “Ovo potencijalno otvara aferu sličnu Ininoj”

“Mogu se složiti s glasnogovornikom Vlade da se političari ne smiju pretvarati u istražitelje”, kaže Novotny i dodaje kako je uloga političara da stvaraju uvjete za fer tržišno natjecanje, a da se sami miješaju u njega.

“Energetika je mitsko područje u Hrvatskoj. Ne vjerujem da bi netko drugačije upravljao HEP-om. Ina i HEP su desetljećima primjeri političke manipulacije i ovo je dokaz da se ne smije tržište uređivati Vladinim uredbama. Kako netko može HEP-u narediti da kupuje po visokoj cijeni i onda kad su cijene niske da mora prodati? Plinska skladišta u Europi su prepuna, a i Rusija i dalje proizvodi pilin. To treba negdje smjestiti, zato cijene padaju. S plinom je osobito teško jer njega morate skladištiti u nekim skladištima… “, govori.

“Vlada je regulirala to područje, vlade vole regulirati energetiku. Na hrvatskom tržištu postoji nekoliko igrača, jedno državno i tri poduzeća koja se smatraju privatnim”, govori Novotny i pita zašto je Ina proizvodila taj plin koji nema kome prodati po cijenama koje je Vlada odredila. “To je vjerojatno nemar u HEP-u , to je tako kad poduzećima upravlja politika.”

“Ako je netko kupovao po toj cijeni koja je uređena, a cijene su pale… Drugo je pitanje je li netko nekome pogodovao i to je moguće… Netko je donio odluku kupiti po toj visokoj cijeni i prodati. Ako je tako, onda je odgovornost u HEP-u”, kaže.

“Da nije smiješno, bilo bi tragično da se na takav način upravlja tolikim poduzećem. Između HEP-a i Ministarstva gospodarstva je jedna tramvajska stanica, zar se nije nitko mogao prošetati do tamo i pitati ‘što da ja sad radim?’ Ne može se poduzećima upravljati na takav način. Državnim poduzećima se mora upravljati kao privatnim, a to što je država vlasnik je drugo pitanje. Ne možete prebacivati lopticu između Ministarstva i uprave HEP-a. … Ono što načelno govorimo već godinama je da se državnim poduzećima ne može upravljati na takav način”, govori Novotny i dodaje da u Hrvatskoj postoji problem i s regulatornim agencijama koje nisu dovoljno neovisne. “Postoji niz agencija koje su ovdje nadležne, ali nažalost nisu djelovale. U Hrvatskoj su te agencije formalno neovisne od Vlade i one bi trebale biti aktivnije, gledati što se događa na tržištu.”

Novotny kaže kako ne može biti zaštićen podatak to kome je prodan plin iz HEP-a. “Ako te informacije postoje, ta informacija bi se morala objaviti. Ako one mogu donijeti štetu određenim političkim akterima, to je onda političko pitanje.”

Što se tiče “pokazivanja računa”, analitičar kaže: “Opet govorimo o nesretnom i nespretnom intervencionizmu Vlade u područje energetike. To nema nikakvog smisla. Većina je europskih vlada intervenirala u područje energetike, ali tako da se ne miješaju u tržišne odnose nego su jednostavno dijelile energetske vaučere da kompenziraju rast troškova. Naša Vlada to nije radila, oni se vole miješati u radno vrijeme, cijene… Vole se miješati u ono što nije njihov posao. Ministarstvo se onda zaplete u neke svoje trivijalne zamke. Pa se mi onda pitamo što stoji iza toga. Ne stoji ništa, možda samo glupost, nekompetencija…”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.