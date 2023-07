Kome je HEP prodavao jeftini plin? “Padat će glave, a možda padne i Vlada!”

Podijeli :

Tko je kriv za to što HEP, odnosno država dnevno gube i stotine tisuće eura zbog plina koji se prodaje ispod cijene - pitanje je na koje zasad nema odgovora. Prema svemu sudeći, HEP je plin kupovao od INA-e za 47 eura po megavat satu, a onda je nakupljene viškove prodavao po nevjerojatnoj cijeni od 1 centa! Loptica odgovornosti prebacuje se između HEP-a i Ministarstva gospodarstva, a oporba za sve krivi predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je imenovao čelne ljudi tih institucija - Franu Barbarića i Davora Filipovića.

Deset milijuna eura- toliki je, prema nekim procjenama, gubitak HEP-a samo u mjesecu lipnju jer je plin prodavan i po četiri tisuće puta manjoj cijeni. Ali, potpredsjednik Vlade Oleg Butković demantira da je došlo do gubitaka.

“Nema govora o tome da je bilo što HEP izgubio ili da su izgubili hrvatski građani, o tome nema govora. Treba uzeti cijeli period koji je referentan i u tom smislu treba vidjeti da je u tom periodu cijena bila visoka, da smo mi osigurali tada plin od Ine po povoljnoj cijeni”, kazao je ministar Butković pa dodao:

“Ono što vam sada mogu reći da će Vlada u četvrtak na svojoj sjednici to pitanje riješiti na način da se neće prodavati viškovi plina.”

Tko je koga i kada obavijestio?

Dok HEP tvrdi da je o viškovima pravovremeno obavijestio Ministarstvo, oni kažu da to nije istina i da su za sve saznali tek krajem lipnja.

Butković odgovorio Milanoviću: “Predsjednik je iznio difamacije!”

“Kako je išla korespondencija, tko je kome pisao, dozvolite da o tome ne govorim jer nemam dovoljno podataka, postoje oprečne tvrdnje da je pisano, da nije pisano”, naveo je Butković.

Iz HEP-a otklanjaju svoju odgovornost, kad je riječ o prodaji viškova plina. “Kako je podzemno skladište plina popunjeno, viškovi plina preuzetog od INA-e automatski se odlažu u transportni sustav. Tim plinom upravljaju operator transportnog sustava i HROTE, sukladno propisima koji uređuju plinsko tržište. HEP nema utjecaja na takvu prodaju plina, niti na cijenu plina niti na izbor kupaca.”

Tko je kupovao jeftini plin?

Dok se ne sazna je li i zašto izostala pravovremena komunikacija, ostaje još jedno pitanje- tko je kupovao plin po 1 ili 10 centi. Pitali smo to HROTE, tvrtku koja organizira tržište struje i plina, ali su nas uputili na Plinacro. Oni, pak, odgovaraju da takve podatke ne smiju javno objavljivati.

HEP prodavao plin za 1 cent: “Volio bi vidjeti tu formulu, možda nešto naučim”

“Ako se istraži kome se prodavao plin, padat će glave, padat će glave, a možda i padne Vlada. Vidimo po šutnji većina političkih aktera u državi da su mnogi na sisi jednog jako moćnog čovjeka koji je, po informacijama koje ja imam, otkupljivao dosta ovog plina”, rekao je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja, dodajući da misli na PPD.

Ministar Filipović tvrdi da njegove odgovornosti nema, prebacuje je na upravu HEP-a na čijem je čelu Frane Barbarić, inače i potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a, a kojeg oporba naziva Plenkovićevim čovjekom.

Tko je odgovoran?

“Ovdje nije odgovoran samo HEP niti je odgovorno samo Ministarstvo, odgovoran je onaj, imenom i prezimenom Andrej Plenković, koji s jedne strane Barbarića, a s druge strane Filipovića, drži na pozicijama na kojima su jedino sposobni napraviti štetu”, rekao je šef SDP-a Peđa Grbin.

HEP prvo najavio da će višak plina koristiti i prodati, a sad okreće ploču

“U ovakvoj situaciji, mislim da je minimum minimuma što se tiče odgovornosti uprave HEP-a i ministra nadležnog za taj resor. Znači, to je minimum gdje se odgovornost treba tražiti jer jednostavno, ako se potvrdi da je ovo sve točno, pogotovo ako nije sve samo plod nesposobnosti, a i to je već zastrašuje, ali ako nije samo to, onda moraju ostavke padati”, istaknuo je zastupnik Fokusa Davor Nađi.

Priču o viškovima plina koji se prodaju po iznimno niskoj cijeni razotkrio je zastupnik Mosta Zvonimir Troskot koji je izjavio da zbog ove afere netko mora završiti u zatvoru.

Glasnogovornik Vlade Marko Milić kazao je da su “oni nabacili temu u eter”.

“Kad se sve njihove laži u onom sadržaju čime bi se trebali baviti, razotkriju kao potpune objede i laži, onda oni pristupaju i ponašaju se kao neka neovisna sekcija wannabe DORH-a koja bira sama koga će procesuirati, koga treba goniti, koju temu treba otvarati, kojim predmetima se trebaju istražitelji baviti”, poručio je Milić.

Zasad se ne bave istražitelji, ali bavi se Vlada. Održavaju se sastanci, traži dokumentacija, sve kako bi se utvrdilo- kolika je nastala šteta i tko je sve na tome dobro profitirao.

