Komunikacijska stručnjakinja otkrila koja stranka trenutno ima najbolju komunikaciju

Podijeli :

N1

Komunikacijska stručnjakinja Liljana Buhač bila je gošća Newsrooma u kojem je s našom Sandrom Križanec komentirala nadolazeće parlamentarne izbore te pretkampanje stranaka koje su u utrci za većinu u Hrvatski saboru. Na početku emisije je navela da nije angažirana niti od jedne političke stranke.

“Predsjednik Zoran Milanović lovi puteve za predsjednički mandat, to je njegova predispozicija. Mislim da neće ići u premijersku utrku, biti predsjednik mu je lagodno, kao premijer ipak mora malo više raditi. On nije baš sklon takvoj vrsti posla i mislim da mu puno bolje odgovara. Mislim da je želio pomoći SDP-u da se digne. Svojim uplitanjem je uspio dignuti SDP, a sad hoće li se oni uspjeti održati na tom valu, to je pitanje za Peđu Grbina“, rekla je komunikacijska stručnjakinja Ljiljana Buhač.

Navodi da je Milanoviću pao rejting jer su ljudi prepoznali da ne radi za sebe nego radi za stranku.

HDZ opet prozvao predsjednika: “U samo osam dana Milanović se utopio…” Analitičar o padu Milanovića u novoj anketi: “Doveo se u nedefiniranu poziciju, ni amo ni tamo”

“Tu je sebi napravio negativan imidž. Mislim da bi bolje prošao da je radio neovisno. Njega ne interesira niti HDZ niti SDP, on je centar cijelog svijeta. On je vukao SDP prema sebi, iznjedrio je SDP-ovog predsjednika na ovu poziciju, no to može vrlo kratko trajati”, rekla je pa je dodala: “Otjerao je stranke koje su bile oko SDP-a jer je sebe stavio u prvi plan. Prema javnosti preferira da bi bio premijer, ali daleko je od toga. Ovo mu je lagodnija i sigurnija opcija. Može hodati, govoriti. SDP-u je samo privremeno pomogao. Stranke koje se okrupnjavaju bi mogle napraviti problem HDZ-u. Misli da će SDP i Možemo koalirati jer se radi o zajedničkom interesu. No, što će onda društvo imati, to ćemo vidjeti. Njihovi eksponirani ljudi nisu za vođenje. Sandra Benčić je preagresivna, ljudi se boje agresivnosti. Peđa Grbin je pak premiran. Više se vodi kampanja na osobnoj razini, programe ne vidimo. Prava kampanja se vodi tjedan dana prije izbora”, rekla je.

Stručnjakinja kaže da kad bi radili usporedbe, da misli da bi ljudi puno bolje reagirali, no, kako kaže, mi smo nacija koja voli blato, tračeve, intrige.

“Most krene pa se povlači, ljudi misle da imaju dobar program pa ne idu do kraja. Uvijek su druga violina. Oni su bili oporba unutar samog vladajućeg dijela, premijer Andrej Plenković im to najviše zamjera. Slovenija stavi žicu pa nije problem, mi stavimo vojsku pa je problem jer nije dobro komunicirano”, rekla je.

Komentirala je i govor Nikole Grmoje kojim je predstavio izborne liste Mosta.

“Kad gledam Nikolu Grmoju, ne bih mu vjerovala, govori demagoški. Nešto će napraviti, ali kako? Nema konkretnih stvari. To nije nešto što ljudi vole čuti”, rekla je.

“To što Matija Posavec govori da ne bi išao s HDZ-om, ne bih baš rekla”, rekla je.

Za kraj je komentirala tko trenutno ima najbolju pobjedničku retoriku.

“Trenutno najbolje komunicira dio Domovinskog pokreta, i premijer se odmaknuo od napadačkih dijelova. I SDP je počeo, ali bez Milanovićevog agresivnog napada, SDP neće uspjeti. Milanović nakon predaje liste više ne bi smio tako govoriti. Vrlo se brzo isprofilirao Ivan Penava. Milanoviću će ovo jako odmoći na predsjedničkim izborima jer se opredijelio. Napravio je štetu i SDP-u i sebi”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok