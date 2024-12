Komunikacijski stručnjak: “Pravila su ubila kampanju. Ovih izbora sjećat ćemo se samo po jednome”

Podijeli :

Kampanja za predsjedničke izbore bliži se kraju i osmorma kandidatima nije preostalo još puno vremena za pridobivanje naklonosti birača.

Nakon dva neradna dana, Božića i blagdana Svetog Stjepana, kada čak ni zagriženoj političkoj publici predsjednički izbori nisu na prvome mjestu, kandidatima ostaje još jedino radni i “glasni” petak prije subotnje predizborne šutnje.

Analitičar o završnici izborne utrke: “Kampanja se posve ispuhala. Sve bitno dogodilo se u pretkampanji”

U relativno kratku kampanju, koja će sveukupno trajati sedamnaest dana, ušla su i tri blagdanska dana (Badnjak, Božić i Štefanje), a nepredviđeno i tragedija u zagrebačkoj Osnovnoj školi Prečko prošloga petka te dan žalosti u subotu, zbog čega su svi kandidati na dva dana obustavili svoje kampanje.

“Kampanja je besadržajna i izvjesna”

Kratkoća kampanje i spomenute okolnosti utjecali su na kvalitetu posredovanja stavova i poruka predsjedničkih kandidata. No oni su ionako sve važne sadržaje biračima isporučili već tjednima i mjesecima ranije, ovisno o tome kada se tko od njih uključio u utrku.

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan smatra da je ova predizborna kampanja bez ikakvog naročitog sadržaja.

Može li Milanovića zadesiti sudbina Ive Josipovića iz 2014.? Analitičar: “Tada se pojavio ‘dark horse’, sada ga ne vidim”

“Kampanja je mrtva. Nije kreativna i nećemo je se sjećati ni po čemu posebnom, osim po onoj pressici Ivane Kekin“, kaže.

S jedne strane, dodaje Macan, kampanja je besadržajna, ali s druge strane i jedna od najizvjesnijih do sada, što se može dovesti u vezu.

Izbori vrlo slični onima iz 2005.

U tom smislu, usporedio je ove izbore s onima 2005. godine na kojima je Stjepan Mesić osvojio drugi predsjednički mandat.

“Mesić je tada bio veliki favoriti u utrci s HDZ-ovom kandidatkinjom Jadrankom Kosor. I tad je kampanja bila bezlična, Kosor je trčala samo da bi trčala, nitko nije vodio brigu o kampanji, sve je rađeno samo da bi bilo odrađeno. Tako je i sada Milanović favorit. Malo se troši i čuva snagu za drugi krug. Vidi se i po financijskim izvješćima kandidata da kampanje baš nema. Jedino je Primorac potrošio neki ozbiljniji novac na kampanju, ali opet ne znamo na što je potrošio jer se to nije prelilo na rezultat”, tumači Macan.

Završilo jedino sučeljavanje kandidata: Žestoko se sukobljavali Milanović i Selak Raspudić

Besadržajnosti kampanje, smatra on, puno je pridonio sam Primorac jer je kasno krenuo u nju, ali i drugi kandidati.

“Izazivači nisu dovoljno isprovocirali Milanovića kada su trebali tako da će se on prošetati do finala. Milanović je kampanji nametnuo okvir u kojem su on i Plenković, a ostali kandidati nisu uspjeli probiti taj okvir. Tek neke proplamsaje toga vidjeli smo u sučeljavanju na HRT-u u ponedjeljak, ali sad je već prekasno”, kaže.

“Vrijeme blagdana nije vrijeme za izbore”

Macan napominje kako se po tom sučeljavanju, jedinom na kojem je sudjelovalo svih osmero kandidata, vidjelo da treba mijenjati format kampanje.

“Pravila kampanje ubijaju kampanju. Ali ta pravila odgovaraju favoritima pa ih njihove stranke ne žele mijenjati. U tom se sučeljavanju vidjelo da su četiri kandidata viška i da treba napraviti slobodniji format, da se priča o stvarnim temama. Osim toga, vrijeme blagdana nije vrijeme za izbore. Trebalo bi maknuti predsjedničke izbore iz prosinca”, smatra Macan.

Josipović: “Trebalo bi produžiti mandat predsjedniku, bez obzira tko to bio, pa da se izbori pomaknu na proljeće”

Na predsjedničkim izborima 2019. godine, troje kandidata borilo se gotovo ravnopravno u prvom krugu. Uz tada aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović i kasnijeg pobjednika Milanovića, Miroslav Škoro unio je neizvjesnost do samog kraja osvojivši gotovo 25 posto glasova. Ovoga puta tog trećeg jakog kandidata nema na vidiku.

“Kekin i Marija Selak Raspudić nemaju dovoljno snage i nemaju kritičnu masu podrške da prebace preko 10 posto”, ustvrdio je Macan.

