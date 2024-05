Konzultantica za prehrambenu industriju o problemu poljoprivrede: “Tu nastaje jako veliki kaos”

Podijeli :

Konzultantica za prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić gostovala je u Newsroomu kod Nataše Božić gdje je komentirala novog ministra poljoprivrede Josipa Dabru te može li Domovinski pokret spasiti poljoprivredu.

“Mislim da svaki novi ministar koji dođe u Ministarstvo poljoprivrede se zaista suočava s dosta velikim izazovima. Poljoprivredni proizvođači su u dosta teškoj situaciji i u tim uvjetima tko kod dođe na čelo je suočen s velikim izazovima”, rekla je Zvjezdana Blažić koja je komentirala i sam program nove Vlade vezano uz poljoprivredu.

“Sam program je utvrdio potrebu da se poveća vlastita poljoprivredna proizvodnja, da se novih 50 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta oformi, to je hvala vrijedna aktivnost, ali za to treba osigurati uvjete i sredstva. Što se tiče nastavka raspolaganja poljoprivrednih zemljišta kojim bi se dodijelio novih 100 tisuća hektara novih ugovora meni ne izgleda baš jako optimistično jer tu se radi o novim ugovorima”, smatra Blažić.

Komentirala je i slijedi li rat za zemlju kako govore neki analitičari i gdje vidi Domovinski pokret kao stranku koja je preuzela resor poljoprivrede, a koja je u svom programu dosta naginjala prema malim OPG-ovima te može li se tako strukturirati poljoprivredna proizvodnja koja ide prema samodostatnosti.

Kolakušić: Odluke o hrvatskoj poljoprivredi donose se u Bruxellesu

“Ja zaista ne znam kakve su ideje vezane uz podjelu poljoprivrednih zemljišta od strane DP-a niti to u njihovom programu nisam baš vidjela, a nit mislim da će tu biti nekakvih izraženih zaraćenih strana – jesu li to mali ili veliki proizvođači. Zapravo se radi da postoje postojeći zakupodavci državnih poljoprivrednih zemljišta, a velikom većinom su to oni koji proizvode dugo godina te s druge strane postoji i jedan cijeli niz mladih i novih. Ipak netko bi trebao malo stati i razmisliti te pogledati što se u praksi događa. Ne može svaka jedinica lokalne samouprave voditi svoju autonomnu poljoprivrednu politiku i tu nastaje jako veliki kaos. Mi našu poljoprivredu na ovaj način – cijepanjem poljoprivrednih površina, smanjivanjem poljoprivredne moći zapravo dovodimo u situaciju da će nam poljoprivredna proizvodnja padati, a ne rasti”, objasnila je.

Blažić je i rekla i kako nemamo dovoljne količine poljoprivredne proizvodnje pa tako zadatak Domovinskog pokreta, odnosno postavljanje kvota domaćih proizvoda koji se moraju naći na policama trgovačkih lanaca nema baš puno smisla.

“Ne vidim razlog zašto neki trgovački lanac ne bi uzimao domaću proizvodnju i uzimaju, ali nemamo dovoljne količine. Mi moramo povećati poljoprivrednu proizvodnju”, dodala je.

Kako bi Hrvatska krenula na put samoodrživosti, Blažić smatra da trebamo imati više logističko distribucijskih kapaciteta. Također je dodala i da se naši mali proizvođači trebaju udružiti.

“Naši proizvođači se jako malo udružuju. Ako žele biti prisutni moraju biti tržišno orijentirani”, zaključila je.

