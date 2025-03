Jakšić o opozivu Turudića: Od DP-a ne treba očekivati ništa

Podijeli :

Potpredsjednik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o najavi Siniše Hajdaša Dončića da će pokrenuti opoziv glavnog državnog odvjetnika.

“U četvrtak se sastaje nacionalno Predsjedništvo SDP-a i nakon toga će cijela javnost dobiti sve potrebne informacije od predsjednika ili nekoga iz vodstva stranke”, kazao je Jakšić.

Računate li na Domovinski pokret kad je riječ o opozivu Ivana Turudića?

“Od Domovinskog pokreta ne treba očekivati ništa, to su ljudi koji daju nemušte izjave, pa kažu da nisu tako mislili, pa imate vrhunac sarkazma kad Penava kaže da državom upravljaju cirkusanti, pa onda se izvlače iz HDZ-a da on ne misli zapravo na “stvarne upravitelje države” nego na glavnog državnog odvjetnika, mislim da svatko tko racionalno to gleda sa strane vidi da je to teška lakrdija. Neka nastave politički odumirati kao što su i krenuli”, kaže Jakšić.

Zašto se držali kvorum?

“Nikada u povijesti hrvatskog parlamentarizma, bez obzira koliko se voljeli ili ne voljeli, a bilo je i puno težih situacija, nije se događalo da oporba, a to je u ovom slučaju SDP, kod verificiranja nečijeg saborskog mandata ili na skidanju nečijeg imuniteta oporba ruši kvorum. Ako je to tako, SDP je mogao izaći iz sabornice kad se skidao imunitet Barbari Antolić Vupora, našoj kolegici, ali nije nam to palo napamet. SDP nije podržao imenovanje Ivana Turudića u Saboru, ali bez obzira na to nećemo rušiti institucije na način da ćemo postavljati saborsku političku elitu kao vrhonaravnog arbitra koji će se igrati s tim kome će se skidati imunitet i tko će ići pod kazneni progon a tko neće ići”, poručio je Jakšić.

