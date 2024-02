Povećavaju se kapaciteti, a donesena je i važna odluka: Korlaet otkrio novitet za beskućnike

Podijeli :

Xin Hua/XINHUA / Pixsell / Ilustracija

Grad Zagreb otvorio je u nedjelju navečer novi prostor u Ilici za beskućnike koji tijekom zimskih mjeseci borave na otvorenom i nemaju drugi odgovarajući smještaj. Radi se o dvadesetak spavaćih mjesta, a o svemu je naša Lucija Ptičar za Dnevnik N1 porazgovarala sa zamjenikom gradonačelnika Lukom Korlaetom.

Nakon što je u Vukovarskoj ulici u Zagrebu zatvoreno prenoćište za beskućnike, Grad Zagreb otvorio je novo, u središtu grada, Ilici 29. Opremljeno je odvojenim spavaćim sobama za žene i muškarce, sanitarnim čvorovima, blagovaonicom…

Bivši beskućnik: Slavonija je deveti krug pakla, evo i zašto

Međutim, novo prenoćište može primiti samo 20 osoba. Procjena je da samo u Zagrebu na ulici živi između 700 i tisuću ljudi. Je li rješenje prenćište s kapacitetom od 20 kreveta?

“Ovoj gradskoj upravi je problem beskućništva visoko na listi”, rekao je Luka Korlaet i dodao: “Ovo nije jedini kapacitet, jedini je u užem središtu, ali osim toga Grad financira prihvatilište Crvenog križa u Kosnici i Caritasove prostore u Sesvetskom Kraljevcu. Oni imaju 150 mjesta, plus s ovih 20 smo na 170. Uz to financiramo dnevne boravke dvaju udruga i pučku kuhinju. To je čitav dijapazon akcija, od smještaja do obroka.”

Na pitanje zašto se uopće zatvorio smještaj u Vukovarskoj ulici, Korlaet objašnjava da prostor nije bio adekvatno opremljen (bez kompletnih sanitarnih čvorova), a i bio je manji od ovog prostora. Osim toga, dodaje, postoji imovinsko pravni prijepor oko povrata imovine pa su se zato odlučili na novi prostor. “Korisnici će moći dobiti i kupaonu gradskog kupališta Diana”, ističe.

Povećanje kapaciteta do kraja mandata i nova odluka Skupštine

Udruge koje pomažu beskućnicima održale su već tri prosvjeda tražeći trajno rješenje za beskućnike, posebno dnevnu alternativu jer nemaju gdje boraviti kako bi se ugrijali.

Prosvjed za beskućnike: “Zagreb im nije osigurao prenoćište, a obećao je do 1.11.” Žive u strahu i pokretu, a nigdje ne idu… Ima li pomaka u brizi za beskućnike u Hrvatskoj?

“Postoji prihvatilište u Kosnici i Sesvetskom Kraljevcu koji imaju 150 ležajeva i gdje beskućnici mogu otići u bilo koje doba, 24 sata usluge. Ove godine ćemo otvoriti još dva dnevna boravka s prenoćištem na dvije lokacije. Jedna je u Ilici, drugu još tražimo, tamo će se moći boraviti i noću i danju”, objasnio je Korlaet.

Također ističe da do kraja mandata planiraju povećati kapacitete smještaja za još nekoliko desetaka mjesta, a osim toga otkriva novitet koji će možda nekima koristiti:

“Donesena je gradska odluka o najmu stanova koja daje i beskućnicima pravo da apliciraju za gradske stanove. I oni će moći konkurirati za najam po izuzetno povoljnoj najamnini. Ta je odluka izglasana na Gradskoj skupštini i uskoro će ići javni poziv za stanove.”

“To je grozan problem današnjice”, istaknuo je Korlaet na kraju razgovora i dodao: “S resursima nitko ne bi trebao biti beskućnik. Ako sredstva bolje rasporedimo, to se može riješiti. Zagreb se trudi i bavimo se stalno time i svi se mogu javiti u Novu cestu 1 na Zavod za socijalnu zaštitu i mogu tražiti pomoć u ovom smislu. Nema razlgoa da već sad netko bude na ulici.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Oglasio se i predsjednik Vrhovnog suda o porukama Turudića i Rimac Novinar Jutarnjeg: Ovo nisu svi SMS-ovi Rimac i Turudića, ide novi nastavak