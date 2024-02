Novinar Jutarnjeg: Ovo nisu svi SMS-ovi Rimac i Turudića, ide novi nastavak

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Novinar 24sata Ivan Pandžić i novinar Jutarnjeg lista Boris Vlašić, gostovali su u Točki na tjedan s Natašom Božić Šarić te komentirali SMS poruke između kandidata za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i bivše gradonačelnice Knina Josipe Rimac, danas Pleslić.

Da bude gore po ovaj dvojac, predsjednik Zoran Milanović održao je jučer konferenciju za medije pa izrekao brojne optužbe na Turudićev račun. Što, kad se sve zbroji, može biti velika prepreka za njegovo imenovanje državnim odvjetnikom.

TNT komentar: Da je lex AP na snazi, javnost nikad ne bi saznala za poruke Rimac i Turudića

VLAŠIĆ: Apsolutno, tako nešto je prepreka. Sve poruke koje su moji kolege proučili, a izaći će ih sutra, kasnije vjerojatno i još, proizlazi to da Turudić nije vjerodostajan kandidat. Lagao je. Na Odboru za pravosuđe minorizirao je poznanstva s određenim ljudima. Ovdje se pokazuje da je bio na dispoziciji i to je nezgodno za kandidata za državnog odvjetnika. Bio je na dispoziciji prijateljima. Pokazuje se da je osoba na koju se može utjecati i da može riješiti neke stvari. Pokazuje se i da je komunikacija s Pleslić bila jako intenzivna. I, nekoliko mjeseci prije nego je uhićena, traži susrete s Turudićem. Nakon svega, on kaže da to nije važno. Mislim da nije prošao vlastiti test vjerodostojnosti. On se sastaje sa Zdravkom Mamićem u vrijeme dok je pod istragom, što je nedopustivo. Postoje kriteriji koje državni mora zadovoljti, a Turudić ih ne zadovoljava. Nije jasno zašto ga Plenković gura.

PANDŽIĆ: Plenković je bio svjestan da ulazi u veliki politički rizik, što se sad pokazalo. I načinjena je velika politička šteta. Da je bilo koja osoba u ovoj situaciji, kao sad Turudić, ne može imati povjerenje. Ne samo javnosti nego iznutra. Ovim potezom se slabe ugled i snaga DORH-a i USKOK-a. Treba li nam to? Premijer procjenjuje da treba. Tko više može vjerovati Turudiću oko drugih stvari?

Kad je dignuta optužnica protiv Dragana Kovačevića, gdje se Turudića veže uz sporna odijela, rečeno je da se te stvari plasiraju u javnost kako bi se srušio njegov izbor za glavnog državnog odvjetnika. Što uopće mogu biti razlozi za njegovo imenovanje, što mu ide u prilog?

PANDŽIĆ: Kvalitetni ljudi nisu se javili na natječaj, a od prijavljenih kandidata je bio najbolji. Ima neosporno znanje i iskustvo, no pitanje je kako to znanje planira iskoristiti. Turudić je znao da to što je radio nije primjereno, zato se vozio po noći u autima.

VLAŠIĆ: Da, vozio se po gradu kako bi izbjegao da ga netko vidi. Bio je svjestan da to nije dobro. Jedan sudac si to ne može dozvoliti, a kamoli kandidat za glavnog državnog odvjetnika.

Može li Plenkoviću sve ovo biti presudno da odusta od njega?

PANDŽIĆ: Već s Kovačevićem je to bio teret i dio HDZ-a je počeo povlačiti ručnu. Ovo je, svakako, još jedna stvar koja će utjecati na odluku. Zdrava logika nameće zašto je užasno važno da provjere budu još jače i da bude vjerodostojnija osoba u DORH-u. Zbog moći i tajnosti. Kao sudac, sve je javno, presudu treba obrazložiti i to onda ide na provjere viših sudova. Dakle, pod lupom ste javnosti i struke. Kao šef DORH-a ništa ne morate objašnjavati, niti postoji kontrola. Tu je ta opasnost i zato je važno da na čelu DORH-a bude vjerodostojna osoba.

Poruke kao ove uz lex AP vjerojatno ne bi mogle isplivati u javnost, no svakako su javni interes. Na to predstavnici medija, oporba pa i brojni pravnici upozoravaju otkako su najavljene izmjene Kaznenog zakona.

Otkrivene stotine poruka Ivana Turudića i Josipe Rimac: “Di si, radosti…”

VLAŠIĆ: Onog trenutka kad bilo koja vlast krene na medije, prešla je na crnu snagu. Naš je primarni interes imati informaciju i objaviti je. Naravno da kopaju i žele do podataka u istragama, što je tu sporno? Javni interes je znati sve. Gospođa Pleslić nam je to pokazala. Pokazala nam je što se događa ako si istaknuta osoba u vladajućoj stranci. Direktno utječeš na zapošljavanje, istrage… Zašto su premijer i Vlada odlučili krenuti na medije? Što s društvenim porukama, što sa SMS porukama, WhatsAppom, Telegramom… Je li to počelo otkad su isplivale poruke u kojima se spominje AP?

Premijer je tvrdio više puta da su ljudi o kojima su stigle informacije iz istraga protiv njih unaprijed proglašeni krivima. Ipak, neki od njih su na kraju oslobođeni.

PANDŽIĆ: Trebamo se vratiti gdje je sve počelo, kad je Plenković rekao da ne želi političke probleme i štetu. To je temelj svega. Pogledajte kako je išao taj zakon. Branili su ga s istim argumentima, onda su pravnici dokazali da bi novinari bili gonjeni, što se izbacilo, bez priznavanja pogreške. Onda su dodali javni interes… Imamo primjer policajca koji je otkrio informacije o Nadanu Vidoševiću, ostao je bez posla, degradiran je, iako su informacije koje je dao javni interes. Tako bi moglo biti s novinarima.

VLAŠIĆ: Ne bi mogao zakon opravdati u Europskom parlamentu, medijska sloboda mora biti nepovrediva.

