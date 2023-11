Prosvjed za beskućnike: “Zagreb im nije osigurao prenoćište, a obećao je do 1.11.”

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Mirni prosvjed "Klupa nije krevet" u organizaciji inicijative "Od srca do srca" i Humanitarne udruge "Fajter" održao se pred zagrebačkom Gradskom skupštinom jer Grad Zagreb, kako kažu, nije osigurao trajno prenoćište za beskućnike koje su zatražili u listopadu.

Prvi mirni prosvjed pod nazivom “Nemamo više vremena” organiziran je na Svjetski dan beskućnika, 10. listopada, gdje je od zagrebačke Gradske uprave i Vlade zatraženo osiguravanje trajnog, cjelogodišnjeg prenoćišta za beskućnike s 30 kreveta za muškarce i pet kreveta za žene. Okvirni rok za ispunjenje zahtjeva koji je tada postavljen bio je 1. studeni, a upućen je i zahtjev Vladi za izmjenu zakonskih propisa u vezi s beskućništvom.

Na području Grada Zagreba je oko tisuću beskućnika na dva prihvatilišta s oko 200 kreveta, kazao je Hini predsjednik Humanitarne udruge “Fajter” Mile Mrvalj.

Jedno je prihvatilište u Velikoj Kosnici, a drugo u Jukićevoj ulici. To nije dovoljno, naglasio je Mrvalj pojašnjavajući da trajno prenoćište podrazumijeva mjesto gdje beskućnici mogu doći prespavati, istuširati se, oprati rublje, ujutro popiti kavu i otići.

“Grad Zagreb – ako ima 7000 napuštenih prostora – to nije neka investicija, za to ne trebaju veliki elaborati ni doktorske disertacije. Dakle, jedan prostor od 30 kreveta za muškarce plus pet za žene, zar je to mudrost, zar je to problem? A spašava život”, ustvrdio je Mrvalj. Brine ga i što je sve veći broj starijih građana i umirovljenika u riziku od ekstremnog siromaštva.

Trajno prenoćište imaju Pula, Čakovec, Rijeka, rekla je Hini koordinatorica facebook inicijative “Od srca do srca” Vesna Ribarić.

Problem je s prihvatilištima u Zagrebu to što u njih idu ljudi s uputnicom centra za socijalnu skrb. “Uputnica se u pravilu daje samo onima koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba iako Zakon o socijalnoj skrbi ne kaže tako”, tvrdi Ribarić i kaže da su beskućnici i sve lošijeg zdravstvenog stanja, a velik broj njih ima i gangrene.

Ako se situacija s prenoćištem ne riješi, organizatori su najavili da sljedeći prosvjed planiraju za otprilike 30 dana i da će nastaviti s mirnim prosvjedima dok organizatori ne dobiju reakciju od Grada.

