Bivša predsjednica Vlade Jadranka Kosor u Novom je danu komentirala novu rekonstrukciju Vlade i poteze Andreja Plenkovića.

“S obzirom na to koliko je ministara promijenio u tom resoru obnove, bilo bi dobro da je Branka Bačića imao kao prvi izbor zbog argumenata koje je spomenuo – već je radio taj posao, on je čovjek s bogatim iskustvom”, rekla je Jadranka Kosor i dodala: “Kratko je bio ministar, ali moja iskustva u suradnji s njim su odlična. Mandat će mu trajati kratko, bilo bi dobro da je dobio bolju priliku. Moja iskustva su odlična. Bačić će sigurno uprijeti iz sve snage poznavajući ga. Klub HDZ-a ostaje bitno oslabljen jer je Bačić na toj funkciji teško zamjenjiv.”

Ona ne vidi nikog na Bačićevom mjestu predsjednika Kluba HDZ-a: “Ne, ne vidim nikoga tog kalibra. Bačić je izrazito strpljiva osoba.”

Kosor naglašava da odlazak jednog ili dva ministra neće puno promijeniti: “Odlazak ministra neće poljuljati vladajuću većinu. No, ta koalicija je zapravo neprincipijelna. Jučer novinari najavljuju ulazak zastupnika koji je za Andreja Plenkovića nedavno govorio da je patološki lažljivac i koji se borio protiv Istanbulske konvencije koja štiti žene, kad on kao vlast u Hrvatskoj govori da su ove promjene dobre i da će to podržati, a pet minuta nakon toga sjeda za stol s Pupovcem, a upravo je taj zastupnik prozivao Plenkovića zbog trgovačke hrvatsko-srpske koalicije, pa onda oni zajedno dogovaraju strategiju važnu za sve nas, onda je to neprincipijelna koalicija.”

O podršci slavonskog HDZ-a Nataši Tramišak rekla je:

“Kakvi su odnosi unutar HDZ-a, ne mogu tvrditi. No, ako je činjenica da je Ivan Anušić jučer bio protiv smjene Tramišak, on je očito bio nezadovoljan, a gđa Tramišak je očito došla u Vladu na zahtjev tog moćnog HDZ-ovca iz Slavonije. Možda će se neki sjetiti da je Anušić imao izlete u smislu samostalnih izjava. Pokazao je da se želi predstaviti javnosti kao netko tko misli svojom glavom. Smjena Tramišak neće ostaviti mnoge ravnodušnim u HDZ-u jer je ona jučer imala odličan nastup. Poslala je važne političke poruke. Jasno je rekla da su stranka i država iznad svega, kao i građani.”

“Plenković funkcionira kao “one man bend”. Tramišak koja je ekspresno razriješena o kojoj je premijer govorio šturo i ministrice koja je morala otići prije toga, koja je tri godine vozila bez dozvole, koja je udarila autom dijete, na kraju je i uhićena. I nakon toga ju je predsjednik Vlade hvalio, govorio je da je Gabrijela Žalac bila sjajna. S druge strane Tramišak koja kaže da odlazi bez repova i s kojom ne nalazi zajednički jezik. Nameće se pitanje na koje Plenković ne mora odgovoriti – koji su to kriteriji? Imamo ministricu koja je neokrznuta medijskim pričama i istragama ili nezakonitostima i druge koji su branjeni do samog kraja”, dodala je Kosor.

Potpuno povjerenje

Komentirajući je li onda potpuno povjerenje jedini kriterij za odabir ministra, istaknula je:

“To zapravo znači potpuno oduševljenje ministra svime što predsjednik Vlade radi i svime što kaže. Svi drugi ministri o kojima bi se moglo razgovarati kako rade, u svakoj drugoj rečenici spominju zasluge predsjednika Vlade. Rekonstrukcija Vlade je možda jedan od najtežih poslova, ja sam se tad najlošije osjećala. Teško je nekome reći da mora otići.”

Premda se potpredsjednica HGK-a za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj spominjala kao glavna kandidatkinja za novu ministricu graditeljstva, u posljednji trenutak je premijer objavio da će to ipak biti Branko Bačić.

“To ilustrira koji je profil tih čuvenih koalicijskih partnera, kakvi su to ljudi koji su dopustili da se i njih ponizi. Bespogovorno su prihvatili premijerove argumente, prihvatili bi i Mickeyja Mousea da je predložio. Nije korektno ni prema toj gospođi, ona se sigurno osjeća pometeno, tako se ne radi s ljudima. Navodno je premijer od početka znao za Bačića, ali nije htio da procuri u javnost. Meni se ipak čini da je bilo nešto drugo da se odluka promijenila.”

Otkrila je i da u vrijeme kad je ona bila premijerka, nije bilo sigurnosnih provjera budućih ministara.

