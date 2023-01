Sasvim je jasno što se krije iza Plenkovićeve smjene Nataše Tramišak

Podijeli :

Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Nataše Božić.

Smjena Ivana Paladine bila je logična, ali i priznanje poraza u bitnom sektoru, a to je sektor obnove. Zbog nestvarno spore obnove, kako je i pred obljetnicu potresa morao priznati i sam premijer Andrej Plenković, bilo je logično da će se povući potez smjene ministra. Kad nemaš rezultat, mijenjaš ljude.

Imenovanjem Branka Bačića na ovu poziciju, Plenković je priznao da je izgubio 10 mjeseci vremena ljudi s Banovine i ljudi iz Vlade da pokaže rezultat, birajući čovjeka koji nema stranačku težinu, ali ni osobne kvalitete upravljanja važnim sektorom. Kad na to mjesto stavlja Bačića, čini ono da zapravo na tu poziciju stavi nekog od stranačkih teškaša, koji imaju autoritet i mogu narediti brže procese i promjene na tom poslu.

Sam dolazak Bačića po tome nije iznenađenje, ali je iznenađenje način kako je govorio i govori o tome kako Plenković obavlja posao. Koalicijskim je partnerima predstavio Mirjanu Čagalj, a onda objavio da je Bačić novi ministar. Pokazuje da cijela ova priča nije išla glatko i da je bilo dosta stranačkih previranja. Bačić ne mora biti loše rješenje, po meni je samo zakašnjelo. Čovjek ima iskustvo i već je bio ministar i kad bi Plenković doista uspio uvjeriti Čagalj da se pridruži timu koji se bavi obnovom, to ne bi moralo biti loše rješenje, nego dobra kombinacija.

Kad je riječ o smjeni Nataše Tramišak, to otvara puno pitanja. Na ključno pitanje nitko nije dobio odgovor, a to je zašto je ministrica Tramišak izgubila povjerenje premijera Plenkovića, zašto smjenjuje ministricu za koju sam tvrdi da nema primjedbi na rad. Ključno je pitanje zašto odlazi Tramišak i zašto premijer nema povjerenje u nju. Razlozi mogu biti povezani s istragama OLAF-a koji su provođeni u tom resoru protiv bivše ministrice i Plenkovićeve miljenice, a ako je njezin krimen to što je surađivala s tužiteljima, onda je to doista jako veliki problem, tim više što premijer na to mjesto postavlja njezina zamjenika za kojeg u ovom trenutku postoje informacije da europski tužitelj i OLAF propituju neke poslove s europskim fondovima u Zadru.

Ako je nečiji krimen to što je surađivao s tužiteljima i OLAF-om i on mora otići, a postavlja se nekoga tko ima teret OLAF-a na leđima loša je poruka. Govori da je isključivi kriterij za Plenkovića povjerenje, odnosno koliko on ima osobnog povjerenja u ljude koje postavlja. Smjena Tramišak otvara primjere sukoba ili kraja primirja s osječkim HDZ-om, iako mislim da neće biti otvorenog rata, Ivan Anušić smiruje loptu, premijeru priznaje pravo da bira svoj tim i tu neće u ovom trenutku biti većih potresa. Ne može se očekivati da će sada četiri ili pet zastupnika koji dolaze iz Slavonije u Saboru HDZ-u okrenuti leđa i dovesti u pitanje parlamentarnu većinu.

Procjenjujem da neće biti otvorenog sukoba, ali one riječi koje je Tramišak uputila Plenkoviću pogađaju bit brojnih prigovora koje imaju u HDZ-u na način i model vladanja Plenkovića, a to je one man band, vladanje na način da su ministri nešto što je potrošna roba, neki ljudi koji vode resore, ali nemaju glavnu riječ u njima, a da je jedini važan, bitan i zaslužan za sve sam Plenković. Mnogima to smeta i mislim da je klica nezadovoljstva koja bi mogla izazvati nepovjerenje u HDZ posijana u Slavoniji.

Na toj liniji Anušić-Plenković na red dolazi još jedna bitka, a to je Zakon o izbornim jedinicama i tu bi slavonski HDZ mogao ostati bez određenog broja zastupnika. Smanjivat će se broj zastupnika iz Slavonije i sasvim je jasno da je ovo slabljenje Anušića i da je smjena Tramišak početak Plenkovićeve unutarstranačke operacije. Treba vidjeti što će se događati u HDZ-u Slavonije, koji je odlaskom Tramišak ostao bez ministra u Vladi.

