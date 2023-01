Podijeli :

U Europu je preko oceana stigao novi soj koronavirusa imena kraken, koji izaziva prilično velik interes medija i javnosti. Pulmolog Saša Srića za N1 govori o tome može li se ovaj soj uskoro očekivati i u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

“Kao što je svaki dosadašnji soj pokucao na vrata Hrvatskoj, pokucat će i ovaj novi. Podtip omikron soja kraken širi svoje krakove na taj način što se jako brzo širi, izbjegava imunitet, pogađa i one koji su cijepljeni i one koji su preboljeli. No, kao i svi dosadašnji podsojevi omikron tipa, ne očekujemo da će izazvati težu kliničku sliku. Kod populacije koja nije cijepljenja i koja ima druge kronične bolesti možemo očekivati i komplikacije.”

Početkom siječnja u SAD-u je broj zaraženih od kraken soja narastao za 50 %, stoga pulmolog kaže da i Hrvati mogu očekivati slične brojke: “Vrlo vjerojatno da ćemo imati presliku iz SAD-a tako da će taj soj predominirati kroz sljedećih mjesec dana. Možemo to očekivati. Moramo apsolutno biti svjesni da pandemiju nismo pobijedili i da nismo sigurno dok god su virusi prisutni.”

Na pitanje o tome je li hrvatski zdravstveni sustav spreman za dolazak krakena uz gripu, kaže: “Prije svega, moramo znati da je sada period i ostalih respiratornih infekcija. Dominira gripa koja je sada puno jača u odnosu na zadnje dvije godine koju smo izbjegli zbog opravdanih mjera protiv covida. Imunološki sustav je kod mnogih građana oslabio. Zato smo danas u situaciji da imamo puno veći broj zaraženih od svih drugih respiratornih infekata.”

“Naše sestre i liječnici su pripremljeni. Zdravstveni sustav je spreman. Bolnički kapaciteti su dovoljni.” No, poziva sve građane sa blagim simptomima gripe i virusa da ostanu kući, ističući da je u bolnicu potrebno doći tek u slučaju težih simptoma kako se ne bi preopteretio zdravstveni sustav.

