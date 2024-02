Kotromanović o povratku vojnog roka: Bili smo 12 mjeseci u JNA, tupili bezveze i nismo ništa naučili

Podijeli :

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović komentirao je sinoć u Dnevniku N1 povratak vojnog roka. Smatra kako se sa svime žuri te da vladajući ne govore jasno kada spominju promijenjene globalne sigurnosne okolnosti. Poručuje i kako treba jasno reći tko ili što nam to prijeti.

Kotromanović sasvim otvoreno: Ne trebamo gledati što radi Srbija, vodimo 3-0

Što se tiče povratka vojnog roka, bivši ministar u razgovoru s Igorom Bobićem kaže: “Smeta me što je to neki odgovor Srbiji. Imali smo vojni rok koji smo suspendirali jer nitko nije želio služiti vojni rok. Dovest ćemo se u situaciju da nakon dvije, tri godine, kakvu smo imali prije. Meni je taj rok od tri mjeseca… Previše žurimo, dovest ćemo OSRH u nezgodnu situaciju”, upozorava. Kotromanović kaže kako, ako se ide u to, treba sve sustavno i temeljito pripremiti.

“Moraju reći koje su to ugroze. Moraju reći je li nam prijetnja Srbija, Mađarska ili Rusija. Morate nam reći koje su to sigurnosne prijetnje. Promijenio se sigurnosni okvir, da, ali to ne znači da mi moramo raditi nepromišljene stvari”, govori.

Tri mjeseca je, kaže, premalo. “Ne može vojska odgojiti nekoga. Ja imam sina od 18 godina i netko ga treba odgojiti umjesto mene. Ne. Ja ga moram odgojiti. Koga je JNA odgojila? Bili smo tamo 12 mjeseci, tupili bezveze i nismo ništa naučili”, kaže Kotromanović i ponavlja da se mora jasno reći zbog čega se vojni rok vraća i da ga se mora dobro osmisliti.

