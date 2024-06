Kovač: Nitko ne želi napustiti EU, ne treba se bojati Orbana, ni on to ne želi

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač komentirao je u Novom danu raspodjelu mandata u europskim institucijama nakon završenih izbora.

“Meloni nije posve zadovoljna, htjela bi veću ulogu Italije u sastavljanju EK-a, ali njena skupina nije ona koja ima glavnu riječ. Oni su pridruženi. Ona nije u skupini koja odlučuje o tome, ali bi možda tražila neku važnu funkciju u EK-u…” kaže Kovač.

“Mislim da se ovo malo odgodilo i da će ova šablona biti blagoslovljena na vrijeme, prije konstituiranja EP-a u srpnju”, kaže.

Je li moguća promjena?

Na pitanje može li se t raspodjela mandata ipak promijeniti, Kovač odgovara da je Macron oslabljen, a da se govorilo da je upravo on pokušavao zamijeniti Ursulu von der Leyen svojim kandidatom. “U Francuskoj su izbori krajem lipnja. Ankete pokazuju da Le Pen vodi s 30-ak posto, Macronova grupacija je tek treća. Možda Meloni računa s tim. Nije htjela donositi nikakvu odluku prije ishoda izbora u Francuskoj. Čini mi se da će ipak doći do rješenja. Moguće su promjene u šabloni”, govori Kovač no pojašnjava da to ipak nije izvjesno.

Pučani će sigurno tražiti EK, socijalisti predsjednika Europskog vijeća na pet godina. Već su rekli da je to smiješno i da neće pristati na dogovor o podijeljenom mandatu. EPP je jači nego što je bio, ali nema promjene paketa bez promjene partneram objašnjava Kovač. “Ako je ovakva konstelacija, onda mi se čini da će socijaldemokrati tražiti EV za sebe”, kaže.

Ključne teme

Kovač kaže i kako EU podhitno mora oformiti portfelj koji će se baviti dvjema ključnim temama.

“EU mora shvatiti da su demografija i migracije ključ, da to mora biti portfelj unutar EU-a i bez toga nema budućnosti”, govori.

Strah od desnice

Kovač kaže i kako se ne treba bojati Viktora Orbana jer on ne želi napustiti EU.

“Nitko ne želi napustiti EU, osobito nakon Brexita”, kaže.

Ni mogući savez Giorgie Meloni i Marine Le Pen ne smatra problematičnim. To savezništvo bi bilo mnogo jače da je i u Poljskoj ostao PiS, govori.

Rat u Ukrajini

Rješenje je samo jedno, jasan je Kovač. “Da Rusi i Amerikanci napokon počnu o tome zbiljno razgovarati, Europa tu nema nikakvu važnu funkciju”, kaže.

“Rat će prestati kad Amerikanci odluče da treba s Rusima početi pregovarati o kraju rata. Sve dok oni to ne odluče, rat će trajti i mi ćemo imati samite za podršku Ukrajini”, kaže Kovač.

Nema mirovnih pregovora bez Rusije, jasan je.

“Amerikanci su jedini koji mogu voditi dva ovakva sukoba, pomagati Izraelu i Ukrajini i paraleleno s time angažirati svoje snage da zaustave jačanje Kine, govori Kovač o situaciji u svijetu.

