Meghan Markle radi punom parom: Evo koliko će zaraditi ove godine

Podijeli :

SUZANNE CORDEIRO / AFP

Njezina neto vrijednost porast će više od 54,4 milijuna eura u 2025. zahvaljujući brojnim projektima, zbog čega se bliži i vrijednosti od milijarde dolara.

Meghan Markle odrastala je u Los Angelesu, a prije nego što je upoznala princa Harryja, bila je poznata po ulozi Rachel Zane u seriji ‘Suits’, u kojoj je glumila od 2011. do 2017. godine, dok je prije toga radila kao hostesa u showu ‘Deal or No Deal’ i imala manje uloge u raznim filmovima i serijama. Za svaku epizodu serije ‘Suits’ navodno je zarađivala oko 43.000 eura ili gotovo 400.000 eura godišnje, a ukupno je snimila više od 100 epizoda tijekom sedam sezona.

Markle se sada vratila pred objektive kamera, a čini se da joj ide vrlo dobro. Iako su je kritičari ocijenili negativno, s čime se složila i publika, nastavila je graditi svoje poslovno carstvo, piše tportal.

Vojvotkinja tako ne pokazuje znakove usporavanja dok povećava svoju procijenjenu neto vrijednost od 54,4 milijuna eura, a koliko je blizu da dostigne vrijednost od milijarde eura?

VIDEO / Stara snimka Meghan Markle ponovno izaziva bijes na mrežama

U domu Meghan i Harryja

“Nismo imali poslove, pa nismo ni namjeravali doći vidjeti ovu kuću. To nije bilo moguće. To je kao kad sam bila mlađa i gledala izloge – ne želim ići gledati sve stvari koje si ne mogu priuštiti”, komentirala je Markle nakon preseljenja u SAD za The Cut.

Par posjeduje prekrasnu kuću u Montecitu, vrijednu više od 26,9 milijuna eura, sa 16 spavaćih soba, ružičnjacima, teniskim terenom i bazenom. Također, njihov dom, poznat kao Chateau of Riven Rock, uključuje japansku čajnu kućicu, kokošinjac, vinski podrum, igraonicu i kućno kino za obiteljsku zabavu.

Meghan je nedavno objasnila da ne želi otvoriti vrata svog ‘sigurnog utočišta’ javnosti, opisujući ga kao mjesto u kojem obitelj provodi dragocjene trenutke zajedno, poput uspavljivanja Lilibet i zajedničkih ručkova.

Meghanini medijski pothvati

Par je potpisao ugovor s Netflixom, vrijedan 93,6 milijuna eura, na pet godina 2021, a od onda je Meghan objavila dokumentarac ‘Harry & Meghan’, u kojem je ispričala ljubavnu priču kraljevskog para, i lifestyle seriju ‘With Love, Meghan’, koja je dobila zeleno svjetlo za drugu sezonu.

Također je imala podcast ‘Archetypes’ na osnovi ugovora od 18,1 milijun eura sa Spotifyem, a u njemu je ugostila poznate ličnosti poput Mariah Carey i Serene Williams. Nažalost, ugovor je završio 2023. godine, a voditelji Spotifya i nisu imali baš puno riječi hvale na njezin račun.

Meghan je nedavno objavila partnerstvo s Lemonada Medijom za novi podcast ‘Confessions of a Female Founder’, koji će biti lansiran 8. travnja. U njemu će u svakoj epizodi razgovarati s različitim uspješnim osnivačima, iako iznos njezine zarade za ovaj projekt nije javno objavljen.

OPG Meghan

Rebrendirala je i svoju etiketu American Riviera Orchard u As Ever u veljači, rekavši da je to “produžetak onoga što je oduvijek bio njezin jezik ljubavi – prekrasno spajajući sve što cijeni: hranu, vrtlarstvo, zabavu, promišljen život i pronalaženje radosti u svakodnevici.”

Proizvodi uključuju voćne džemove, čaj i mješavine za palačinke.

Meghan je također pokrenula ShopMy Page, platformu na kojoj može dijeliti svoju omiljenu odjeću i kozmetičke proizvode.

Neki od artikala na njezinoj listi, od kojih će zaraditi proviziju, uključuju kašmirski pulover vrijedan 1287 eura te haljinu u vrijednosti od 1221 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.