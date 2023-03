Kupujete vinjete? Oprezno, lovci u mutnom samo čekaju da padnete u njihovu zamku

Podijeli :

Dok se u Hrvatskoj već godinama raspravlja o mogućem uvođenju vinjeta kako bi se izbjegle velike gužve na naplatnim kućicama, većina zemalja u okruženju već ih odavno koristi, barem naši EU-susjedi. Tako Hrvati koji putuju vani često moraju paziti da imaju valjanu vinjetu, a paziti moraju i prilikom kupovine iste jer postoje male zamke.

No da prvo ponovimo gradivo. Sve naše susjedne zemlje, a koje su članice Europske unije, koriste sustav vinjeta kao naplatu cestarine na autocestama. To su Slovenija i Mađarska, ali i malo dalja Austrija koja je česta destinacija Hrvata. Zahvaljujući Schengenu između Hrvatske i tih zemalja više nema granica pa su time i privlačnije za put brojnim građanima.

Zbog blizine se većina njih odlučuje na putovanje automobilom, a to uključuje vožnju autocestama, osim ako ne namjeravate tražiti neke seoske puteljke. Za vožnju autocestama trebat će vam – vinjeta. Ako dugo niste vozili prema susjednim zemljama onda je novost kako su klasične vinjete, one koje se lijepe na stakla, polako postala prošlost.

Tako i Slovenija i Austrija nude, a od ranije i Mađarska, prodaju digitalne vinjete koje nije potrebno nigdje lijepiti nego se one vežu za registraciju vašeg automobila. Tako da i policajci više ne moraju “škiljiti” ne bi li vidjeli imate li važeću vinjetu nego im je samo dovoljno skenirati vašu registraciju. U Austriji još uvijek možete zalijepiti vinjetu na vjetrobransko staklo, ali u većini slučajeva digitalna verzija je bolje rješenje.

Vinjete, kao i do sada možete kupiti na benzinskim postajama i velikom broju trgovina u blizini granice. Možete ih kupiti i na hrvatskim benzinskim postajama, ali samo onima u blizini granice. No što ako vam se ne da prekidati vaše putovanje ulaskom u svaku od država samo kako biste kupili vinjete? Tada je dobra vijest da sve tri navedene zemlje nude mogućnosti kupovine vinjeta online, iz udobnosti svoga doma. I tu je zamka na koju trebate obratiti pozornost.

Naime, kada u tražilicu na internetu upišete pojmove poput “vinjeta Slovenija”, “vinjeta Mađarska” ili “vinjeta Austrija” prvo vam najčešće iskaču oglasi koji prodaju upravo vinjete. Te stranice izgledaju legitimno i djeluju na pogled kao službene stranice državnih tvrtki koje upravljaju autocestama. No sve dok ne dođete do cijena, jer one su malo više od onih koje se prodaju na službenim prodajnim mjestima.

Slovenska vinjeta

Stoga je važno da prilikom kupovine vinjete odaberete službene stranice tvrtki koje upravljaju autocestama. U Sloveniji je to DARS (Društvo za autoceste u Republici Sloveniji), državna tvrtka koja na svojim stranicama prodaje vinjete po cijenama (za osobna vozila) od 110 eura za godišnju, 30 eura za mjesečnu i 15 eura za tjednu. Sve skuplje od toga znači da ste na krivoj stranici.

Mi smo, primjerice, pronašli dvije stranice koje tvrde da prodaju slovenske vinjete i vrlo ih je teško prepoznati na prvu. Cijene ne vidite na prvu nego tek nakon što odaberete za koji vam period treba vinjeta. Tako je jedna od stranica prodavala tjednu vinjetu za 23,95 eura, što je 8,95 eura skuplje od službene cijene. Druga ih je prodavala po nešto nižoj cijeni od 21,90 eura.

No velika provizija nije jedini mogući problem. Obje stranice tvrde da su njihove vinjete valjane, ali imajte na umu da svi ponuđači koji na svojim stranicama nude kupnju slovenskih e-vinjeta to čine bez pristanka DARS-a i s njima nije sklopljen ugovor o prodaji e-vinjeta. Tako biste se vrlo lako mogli naći i prevareni te platiti kaznu od 300 eura. Dodajmo da su i jedna i druga stranica na engleskom te vjerojatno ciljaju na turiste.

Jedina službena tvrtka koja prodaje slovenske vinjete je DARS, a kupovinu možete obaviti na njihovim stranicama ovdje.

Austrijska vinjeta

Austrija je početkom godine povisila cijene vinjeta za 2,8 posto, a i ovdje postoji ista zamka. Služena tvrtka koja upravlja austrijskim cestama i prodaje vinjete je ASFiNAG (Autobahnen und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft). Na njihovim stranicama jasno stoji kako su “jedina službena trgovina za cestarinu”. U Austriji se vinjeta i dalje može kupiti kao naljepnica, koja će za 2023.godinu biti ljubičaste boje, ili kao digitalna. Upravo pri kupnji digitalne vinjete treba biti oprezan.

Godišnja vinjeta za putničke automobile do 3,5 tone stoji 96,40 eura, dvomjesečna 29 eura i desetodnevna 9,90 eura. Sve cijene iznad ovih znači da ste na pogrešnoj stranici jer i ovdje možete naletjeti na lovce u mutnom. Tako smo naišli na jednu stranicu, koja izgleda sasvim legitimno, koja vinjetu za deset dana prodaje po cijeni od 19,80 eura, što je gotovo 10 eura više od službene cijene!

Također, ukoliko kupujte austrijsku vinjetu putem interneta pripazite na još jednu malu zamku. Naime, vinjetu ne možete kupiti, a da vam vrijedi od sutra ili prekosutra nego tek za 14 dana od danas. Na taj način se Austrijanci štite od europskog zakona koji potrošaču daje 14 dana za povrat robe ukoliko je nezadovoljan. Tako da, ukoliko putujete u Austriju, planirajte put i na vrijeme kupite vinjetu, ili jednostavno kupite digitalnu na nekoj od benzinskih crpki ili drugim prodajnim mjestima.

Jedina službena tvrtka koja prodaje austrijske vinjete je ASFiNAG, a kupovinu možete obaviti na njihovim strancima ovdje.

Mađarska vinjeta

I Mađari su početkom godine digli cijene svojih vinjeta. Tako je sada mjesečna vinjeta skuplja za 70 posto i stoji 8.900 forinti (oko 22 eura), desetodnevna vinjeta je skuplja za 44 posto i košta 5.500 forinti (oko 14 eura), a godišnja je poskupjela za 5 posto i nova cijena iznosi 49.190 forinti (oko 120 eura).

Službena tvrtka koja upravlja mađarskim cestama je Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., i na njihovim stranicama možete kupiti elektronsku vinjetu, ali ćete se morati ulogirati pa je procedura nešto dulja. Prilikom kupnje mađarske elektronske vinjete valja biti jako oprezan jer će vam internet tražilice uglavnom izbacivati stranice koje bave preprodajom, naravno po višim cijenama. Da biste došli do službenih stranici morat ćete se malo potruditi, ili slijediti naš link niže.

Primjerice, jedna stranica desetodnevnu vinjetu koja službeno košta 14 eura prodaje po 19 eura, dok godišnju prodaje za više od 50 eura skuplje. Druga pak za vinjetu od deset dana traži 21,90 eura, a treća za 21,95.

Jedina službena tvrtka koja prodaje mađarske vinjete je Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a kupovinu možete obaviti na njihovim stranicama ovdje.

