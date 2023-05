Lalovac o poreznoj reformi: Ovo je najveća nepravda do sada

Podijeli :

Bivši ministar financija Boris Lalovac komentirao je poreznu reformu koju je Vlada danas predstavila. Kaže kako će povećanje plaća kojim se premijer hvali biti zanemarivo.

“To će biti zanemarivo povećanje plaća jer je Vlada odlučila igrati igru ‘mi ćemo povećati plaće, a zli gradonačelnik će vam to uzeti'”, govori Lalovac.

Bakić nakon predstavljanja reforme: Sad smo još nezadovoljniji

Dodaje i kako u mirovinskom sustavu već postoji rupa, a sad će se ona, na temelju političke odluke još povećati. “On nije rekao da je to kratkoročna mjera. … Radi najveću nepravdu do sada. Do sada je bilo koliko si platio, toliko ćeš imati mirovine. A sad jednom dijelu oni plaćaju mirovine, a drugi dio plaća sam. Ovo je pitanje i za pravne stručnjake, je li ovo normalno i realno, da jedan građanin plaća sam, a drugi ne. U konačnici, ovo je ozbiljan udar na mirovinski sustav”, govori bivši ministar.

“Ovo je kratkoročno i zbog izbora sljedeće godine, a građani će 2024. vidjeti koliko će biti realno povećanje”

Podsjetimo, Vlada je u srijedu predstavila novi krug porezne reforme u sklopu kojega se ukida prirez jedinicama lokalne samouprave, osobni odbitak diže se na 560 eura, a država preuzima dio troška uplate mirovinskih doprinosa za građane s malim plaćama. Odmah je krenuo i val reakcija.

