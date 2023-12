Leinert Novosel: Možemo! treba inventuru, moraju učiniti korak iz aktivizma u svijet politike

Leinert Novosel naglašava da se već dulje od dvije i pol godine inzistira na potrebi za promjenama, pri čemu su stanovnici koji žive uz sam Jakuševec ključni pokretači tih zahtjeva. Ipak, vlast ne poduzima značajne korake kako bi riješila problem.

“Osnovni motiv da se glasa za Možemo i Tomaševića bio je taj da se stvari rade drugačije i da se počnu konkretno rješavati problemi, a posebno Jakuševec kao jedan od dominantnijih, obzirom na njihove predizborne najave”, kazala je.

Postavlja se pitanje može li izgovor biti ono što je učinila, odnosni nije učinila bivša vlast.

“Logično je da se neke stvari ne mogu riješiti odmah i da se repovi nekih prijašnjih problema provlače i do danas, ali još uvijek nije jasno naznačeno kako će se oni uopće ići rješavati. Problem je u komunikaciji, a zatim u organizaciji. Imate situaciju u kojoj svi prigovori građana, koji su brojni, idu u pravcu toga da ih se pokuša diskreditirati i proglasiti HDZ-ovcima. Nezadovoljstvo je izrazito naglašeno i ne kažem da nema dovoljno vremena da dosta toga poprave do kraja mandata, ali bi bilo pametno da naprave inventuru i vide što planiraju napraviti u narednom periodu”, objasnila je.

“Problemi se provlače duže vrijeme. Puno toga prethodna ekipa nije riješila, već je ostavila na pola uz brojne dubioze, no to se znalo dolaskom na vlast. Pojedinci su se hvalili kako imaju dobre unutarnje informacije i da znaju gdje su ključni problemi. Dolazimo do velikog koraka koji moraju učiniti iz svijeta aktivizma u svijet politike. Iz idealističke pozicije su suočeni s realnošću života i mnogi koji se tu ne organiziraju pravilno doživljavaju velike probleme”, dodala je.

“Ne vidim mogućnost koalicije SDP-a i Možemo…”

Govorila je i o nadolazećim izborima te potencijalnim koalicijama.

“Ne vidim mogućnost da SDP i Možemo izađu zajedno u koaliciji. Kada bi se oni i dogovorili oko zajedničkog izlaska, oni bi polučili izvjestan rezultat, ali ono što ne bi mogli, to je dovoljno odmjeriti tko je od njih zapravo glavni, prvi i jači u odnosu na drugog i što zapravo za njih znači sinergijski učinak”, kazala je.

“Zadnje istraživanje je pokazalo da se stabilizirao rejting SDP-a, a rejting HDZ-a je klasičan, uvijek negdje oko jedne četvrtine birača. Ja mislim da kad bi se neka nova stranka uključila, ne bi bitno narušila odnose. Možda bi oduzela pokoji postotak, ali ne vidim da bi se nešto bitno moglo dogoditi”, smatra Leinert Novosel.

Što nam slijedi nakon izbora?

Profesorica misli da slijede nove koalicije.

“Omjer je takav da HDZ mora biti lagano zabrinut razmišljajući o svojim potencijalnim koalicijskim partnerima. Nije ni s druge strane bolja situacija. Često se zadnjih dana govori o najavi neprincipijalnih koalicija. Neki kažu da je moguće da ćemo imati i ponovljene izbore”, kazala je.

Smatra da će izbori svakako biti prije europskih izbora: “Ako su oni početkom lipnja, to će se vjerojatno dogoditi u proljeće. Mislim da bi čak bilo očekivano da se dogodi u rano proljeće.”

